Oração poderosa para ter calma

Trabalhar para ter uma mente mais calma diminui potencialmente a sensação de sobrecarga ocasionada pela rotina, pois agir com tranquilidade e serenidade facilita as mais variadas áreas e atividades do seu dia a dia. Estudos apontam que pessoas mais calmas tendem a serem mais produtivas e, consequentemente, mais felizes e satisfeitas.

Sem a calmaria, por exemplo, o clima em discussões podem se tornar ainda mais tensos quando proferidas palavras fortes e agressivas. Nesses momentos, é importante ter discernimento sobre o que está sentindo para ão acabar magoando, alvez, uma pessoa que você ama muito.

Se você está com raiva, inquieto e sem qualquer resquício de calma, em primeiro lugar, respire fundo várias vezes e tente racicionar. Em seguida, busque a Deus, que está sempre disponível para você, para colocar a cabeça no lugar e sair dessa situação de estresse. Confira abaixo a oração para manter a calma.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Oração"

Bendito Jesus, faz com que minha alma se aquiete em Ti.

Permite que a Tua poderosa calma reine em mim.

Governa-me, Rei da Calma, Rei da Paz.

Dá-me controle; controle sobre minhas palavras, meus pensamentos e minhas ações.

Livra-me, Amado Senhor, de toda irritabilidade, de toda falta de mansuetude e de doçura.

Por tua profunda paciência, concede-me a paciência e a quietude de minha alma.

Faz com que nisso e em tudo, eu seja semelhante a Ti.

Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)