Oração para ganhar dinheiro rápido; veja qual é e como fazer

Em tempos de instabilidade financeira, onde muitos lutam para pagar as contas e alcançar a tão desejada estabilidade, a busca por soluções que tragam paz de espírito se tornam cada vez maiores. Pensando nisso, que tal aprender uma oração para atrair dinheiro e acertar na Mega Sena? A Oração do Enriquecimento pode reprogramar sua mente para o sucesso financeiro.

A Oração do Enriquecimento é um pedido ao universo para que te traga riqueza e abundância. Repetindo-a com convicção diariamente, você reforça a crença de que merece ser rico, atraindo oportunidades e vibrações positivas para sua vida.

Como a mentalidade influencia a prosperidade financeira?

As orações para atrair dinheiro não são mágicas. Elas não fazem o dinheiro cair do céu como num passe de mágica. Seu verdadeiro poder reside na capacidade de transformar a sua mentalidade e vibrações, abrindo espaço para que a prosperidade entre em sua vida.

Se você acredita que o dinheiro é difícil de conseguir, que você não merece ser rico ou que a riqueza é algo ruim, você estará programando sua mente para atrair exatamente isso. Por outro lado, se você cultivar pensamentos positivos sobre o dinheiro, acreditar que você é digno de abundância e visualizar seus objetivos financeiros com clareza, estará abrindo as portas para atrair a prosperidade para sua vida.

Uma das orações para atrair riquezas é a Oração do Enriquecimento, ajuda a fortalecer sua mente para seus propósitos financeiros. Repetindo diariamente, você estará reprogramando sua mente para o sucesso e abrindo as portas para a realização dos seus sonhos.

Oração do Enriquecimento

"Ó Deus criador deste imenso universo, estou aqui para te invocar em favor da minha vida financeira

Que do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, que eu seja envolvido por uma corrente de riqueza.

Derrame sobre mim o dom da riqueza para que eu veja a tua glória e proclame a tua existência por onde eu passar.

E que o anjo do dinheiro me visite e coloque em minhas mãos o espírito da sorte para que tudo que eu tocar venha prosperar e até o que era para dar errado passe a dar certo!

Tu és o dono do ouro e da prata, então venha dos quatro cantos do mundo para me fazer um abençoado e de muitas posses.

Manifeste em mim a tua grandeza e me faça ganhar, conquistar e enriquecer, porque tu és um Deus que soma, multiplica e acrescenta.

Pelo poder do nome de Jesus Cristo eu levanto a minha voz e profetizo que a partir deste instante o dinheiro virá em todas as direções e em avalanches de abundâncias.

A partir de agora, o meu destino está selado porque sou filho do Deus que criou todas as riquezas do mundo e vou me tornar muito rico.

Me dê, ó Pai Celestial, o espírito da sorte para que eu venha acertar em cheio os seis números da Mega-Sena porque para o Senhor tudo é possível!

Então, me torne o novo ganhador da Mega-Sena pelo teu poder, pois sei que o Senhor pode interferir em minha vida.

É o que eu te peço e determino que irá acontecer, em nome de Jesus Cristo.

Amém."

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)