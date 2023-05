As vezes, com as adversidades da vida, a nossa fé é abalada e desesperança toma conta da mente. Nesses momentos é importante recorrer a conversa com Deus, pois Ele tudo sabe e tudo vê. Renovar a fé é um exercício a ser feito constantemente, para que nos momentos ruins você lembre que tudo passa. Confira abaixo a oração para fortalecer a fé em Deus e deixar que Ele resolva tudo a partir dos planos Dele.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Eu creio em um Deus que habita em meu coração e que transforma tudo ao meu redor. Creio em um Universo que trabalha sempre a meu favor e me mostra sempre o melhor caminho a seguir.



Creio na força dos anjos, que se ancoram ao me lado quando a cruz parece pesada demais para eu suportar.



Creio na alma humana, feita a imagem e semelhança de Deus e desta forma, nenhum mal me atinge, pragas e feitiços lançados se tornam bênçãos ao chegar na minha energia.



Creio no Espírito Santo que é Senhor e propaga a vida entre todos os povos, creio que as crenças diversas se tornam um só caminho e que meu caminho é de prosperidade, paz, amor e glória.



Creio na Glória de Deus e dos Anjos que me guiam de dia e de noite, creio na Luz que expande através do meu peito e que afasta todos os males do espírito e do corpo, que me protege dos inimigos visíveis e invisíveis, creio que a força transformadora dos Arcanjos habita dentro do meu peito e alimenta a minha fé a cada dia, fazendo com que o impossível se torne realidade.



Sendo assim, me aconchego nos braços de Deus e nas asas dos Anjos onde serei amparada, protegida e amada, durante todos os séculos enquanto elevo o meu espírito para poder servir aquele que me concedeu a vida.



Que a glória do Altíssimo, seus anjos e arcanjos e seu exército de Luz, me guie e ampare e proteja a todos aqueles que amo.

Assim seja."

Versão pronuciada

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)