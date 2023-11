Oração para se despedir do mês de novembro e agradecer por tudo

Penúltimo mês do ano, novembro chega em sua reta final e é importante agradecer por todos os momentos vividos nesse mês, um período repleto de altos e baixos, de momentos que irradiaram alegria e outros que foram desafiantes, mas que serviram de aprendizados valiosos. Despedir-se de novembro é mais do que apenas virar a página do calendário; é expressar gratidão por tudo o que trouxe, seja em experiências memoráveis ou em lições que moldaram o caminho.

Abaixo, confira a oração para se despedir o mês de novembro e agradecer por tudo que ele trouxe, sejam oportunidades ou aprendizados pelos momentos de adversidades.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Pai Nosso que estás no Céu, hoje ponho-me à tua frente para te agradecer por todas as bênçãos recebidas durante o mês de Novembro que está a chegar ao fim, tenho o coração cheio de amor e gratidão, aproximo-me de ti para te agradecer por cada uma das coisas que me deste e que na altura não valorizei, como não te esquecer de acordar todas as manhãs

Meu Senhor, agradeço-te pela tua misericórdia e por me permitires chegar ao final deste mês de Novembro com bem, com saúde e com comida à mesa, obrigado por cuidar da minha família e dos meus entes queridos, mas também te peço perdão se em algum momento deste mês que termina te falhei, se te ofendi com as minhas acções ou com as minhas palavras, mostro arrependimento

Pai, peço-te ajuda no novo mês que está prestes a começar, que dezembro seja ainda muito mais abençoado do que novembro, não me solte da tua mão e dirija-me por caminhos de felicidade, sucesso e prosperidade, permita-me a graça de ser sábio e justo e assim poder avançar com determinação para os meus sonhos e metas ao longo do novo mês.

Meu Senhor, és tu que cuida de mim, que me orienta e que me protege, e estou confiante que assim como cuidaste de mim e da minha família em Novembro, também o farás em Dezembro, todos os meus triunfos e todas as minhas alegrias as alcançarei e as alcançarei no teu Santo nome. Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)