Oração para dar tudo certo no emprego novo

Por diversos motivos, começar em um emprego novo pode ser um desafio assustador. Isso porque mudanças sempre assustam, sejam elas boas ou não. Normalmente, esse receio de que nada vai dar certo passa com o tempo, com a familiarização aos novos afazeres e novos colegas de trabalho, que ajudam a tornar o clima mais leve e agradável.

Com a força da fé esse caminho pode ser mais curto, pois o Pai Todo Poderoso nos dá a autoconfiança que precisamos para encarar os medos que, as vezes, nós mesmo criamos. No entanto, pessoas com más intenções podem surgir no caminho para tentar "puxar o nosso tapete" e fazer com que nos sintamos inseguros e incapazes.

Para ter um bom ínicio na nova função, com confiança e proteção, em um ambiente confortável e um clima amigável, confira as orações abaixo.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração do primeiro dia de emprego

"Senhor, meu Deus e Pai, entro diante de ti em oração neste momento para colocar meu primeiro dia de emprego em tuas mãos.

Senhor, hoje começo uma nova fase, uma nova etapa neste local e por isso eu peço que o Senhor esteja comigo, me ajudando e fortalecendo em todos os momentos.

Que eu me saia bem em tudo que me for dado para fazer, que eu seja a diferença neste local e que as minhas atitudes sejam corretas e as minhas decisões acertadas.

Que eu trabalhe com determinação e coragem e que a minha convivência com todos dentro da empresa seja agradável e sincera.

Seja o primeiro da de muitos que virão e que todos eles sejam cheios de realizações e conquistas.

É o que eu te peço e te agradeço deis de já meu Deus, crendo em nome de Jesus.

Amém e graças a Deus."

Oração para abençoar o emprego

"Pai Celestial,

Começamos este dia agradecendo-te pelas bênçãos que nos concedeste.

Abençoa-nos neste dia de trabalho, guia-nos com a tua sabedoria e fortalece-nos com o teu poder.

Ajuda-nos a fazer o bem neste mundo e a servir os outros com amor e integridade.

Dá-nos perseverança quando as coisas ficam difíceis e coragem para enfrentar qualquer desafio que possam surgir.

Queremos glorificar-te em tudo o que fizermos hoje, sabendo que és sempre presente conosco e nos amas incondicionalmente.

Amém"

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)