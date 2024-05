Oração para cada signo

Se você é uma pessoa que acredita na influência dos astros no signo, sempre vai querer coisas boas para na vida, não é?. Para buscar paz, plenitude e muitas bençãos, a melhor opção para isso é pela oração.

Para ter as melhores direções por meio do signo, seja durante a semana, mês ou ano, se conecte com Deus e os santos por meio da prece de cada signo do zodíaco.

Signos de cada mês do ano:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro e 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 18 de fevereiro

Peixes: 19 de fevereiro a 20 de março

Após conferir por qual signo você é regido, confira, abaixo, uma oração para ele.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável, seja em pé, sentado ou de joelhos, para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Oração para Áries

Oração para São Jorge, santo protetor dos arianos.

“Sua luz reflete aos olhos de todos, meu santo protetor, São Jorge, e sua valentia me torna mais forte e crente de sua devoção. Admiro a sua liberdade e gosto pela vida, que o ajudou a ser um batalhador e a conseguir o que sempre aspirou. Hoje, venho a ti implorar que ajude a dosar a minha liberdade que está descontrolada, desvirtuando-me e me afastando de quem amo, enfraquecendo a minha fé e desiludindo o meu coração. São Jorge, conto com sua luz sobre mim.”

Oração para Touro

Oração para São Sebastião, santo protetor dos taurinos.

“Puríssimo de fé, de incentivo aos seus irmãos, São Sebastião, que tudo fez pelo amor ao filho de Deus. Foi martirizado por levar a palavra de Jesus a todos àqueles que estavam em pecado. Dê-me força, meu São Sebastião, para que eu consiga, com a mesma esperança e fé, manter a felicidade em meu lar e com meus amigos. Preciso aprender a receber Deus em meu coração, para que nunca sofra de tristeza.”

Oração para Gêmeos

Oração para São Cosme e Damião, os santos protetores dos geminianos.

“Meus santos protetores, São Cosme e São Damião, fortalecido por seus exemplos de dedicação e amor ao próximo, quero mergulhar no espírito de oração para ter a graça de conseguir o desejo de manter sempre uma boa comunicação com minha família e com meus amigos. Fortifique meu espírito e me deem amparo se eu, por acaso, fraquejar. Suplico-vos que me vejam como um ser merecedor dessa benfeitoria divina.”

Oração para Câncer

Oração para Nossa Senhora do Carmo, santa protetora dos cancerianos.

“Nossa Senhora do Carmo, de amor imensurável, seja testemunha no pedido que preciso fazer ao filho de Deus, Jesus Cristo. Por oscilar demais o meu humor, acabo não oferecendo o que tenho de bom em minha alma a quem amo. Quero brilhar, para passar luz a quem convive comigo. Ampara-me, evitando que todos se chateiem por certos mimos que tenho. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Amém!”

Oração para Leão

Oração para São Jerônimo, santo protetor dos leoninos.

“São Jerônimo, meu santo protetor, venho a vós pedir que me atendas, diante de sua inteligência, conhecimento profundo da Bíblia e amor incondicional a Deus, mantendo cada vez mais forte o meu poder de fazer amigos e torne meu relacionamento em família menos tumultuado, mais fácil de ser conduzido. Que eu seja digno de sua nobreza espiritual e receba uma bênção de Deus, agora e para sempre! Amém.”

Oração para Virgem

Oração para São Roque, santo protetor dos virginianos.

“Pela imensidão de sua devoção a Jesus Cristo, filho de Deus, incansável ajuda aos doentes de vários lugares da terra em suas caminhadas, fé derradeira e confiança naquilo que fazia, nunca deixou um amigo ou familiar à deriva. Curava a todos com sua luz divina, por mais pobre que fossem. Dê-me, meu São Roque, essa mesma disposição para amparar familiares e amigos necessitados. Que eu possa amenizar os sofrimentos através das minhas bênçãos gloriosas. Amém.”

Oração para Libra

Oração para São Bartolomeu, santo protetor dos librianos.

“São Bartolomeu, faz-me puro de espírito, torna minha alma digna de grandeza, para que eu possa ajudar e ter uma palavra de consolo a quem amo nos momentos de dificuldade financeira. As minhas orações não podem ser em vão. Ajude-me a só levar harmonia! Amém!”

Oração para Escorpião

Oração para Santa Ana, a santa protetora dos escorpianos.

“Minha amada e querida Sant’Ana, avó do menino Jesus e minha santa de proteção. Que sua dignidade e seu valor espiritual tão conhecidos façam-me uma pessoa menos seletiva na hora de me relacionar com amigos e parentes. Desejo ser desprendida dessas coisas da carne, a fim de viver apenas aquilo que Deus nos ensinou.”

Oração para Sagitário

Oração para Santa Bárbara, santa protetora dos sagitarianos.

“Oh, Santa Bárbara, que tantas dores sofreu, conceda a mim e a quem amo a sorte de não sofrermos tragédias e de não enfrentarmos nenhum perigo de morte. Que assim seja, minha santa!”

Oração para Capricórnio

Oração para São Lázaro, santo protetor dos capricornianos.

“Venho até vós, meu querido São Lázaro, pedindo que interceda pelo meu jeito conservador em excesso e faça com que eu me controle mais, pois isso acaba afetando minha família e minhas amizades. São Lázaro, que foste um grande amigo de Jesus Cristo, hospeda-me em seu coração de bondade e abençoa o meu caráter junto àqueles com quem eu convivo. Faça-me conservador na medida certa. Amém!”

Oração para Aquário

Oração para São Paulo, santo protetor dos aquarianos.

“São Paulo, apóstolo seguidor de Jesus Cristo, venho até vós neste momento de carência, pedir que olhe para mim com seus olhos abençoados e com sua fé infinita, e faça com que eu encontre pessoas amáveis no meu caminho de fé e no meu convívio diário. Que quem olhar para mim possa me ver como uma pessoa com um coração menos racional e com bondade divina, se assim eu merecer. Amém!”

Oração para Peixes

Oração para Nossa Senhora, santa protetora deste signo e mãe de Jesus

"Minha querida Nossa Senhora, que a tudo consola e ampara, coloque paz nas minhas ações. Seja intercessora entre mim e seu filho Jesus Cristo, pedindo que ele envie luz à minha vida e a de todos que amo. Que eu seja forte para enfrentar todo tipo de vício, maldade, inveja, perigo e tenha uma espiritualidade cada vez mais desenvolvida para que eu possa ajudar quem precisar. Amém!”"

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)