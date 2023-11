A prática da oração é a forma mais usada pelos cristãos para entrar em comunhão com Deus e recorrer à sua presença. Com ela, é possível conversar com o criador, suplicar por bênçãos, proteção e agradecer pelas graças alcançadas, não importando o lugar em que se encontrar.

Às vezes, apostar em um negócio de vendas é um tanto desafiador pela logística a ser desenhada para conseguir quem compre o que está sendo oferecido. Abaixo, confira a oração para que muitos clientes procurem seu negócio e façam alavancar a venda de seu(s) produto(s) e/ou serviço(s).

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração para atrair clientes

“Meu Deus querido! Com todo respeito e muita fé, eu (diga seu nome) me coloco na tua soberana presença para pedir que o Senhor abençoe todas as áreas de minha vida, atendendo a minha oração para que consiga atrair mais clientes.

Meu Deus altíssimo, em nome do Libertador Senhor Jesus, tenha piedade de mim, perdoe todos os meus pecados e derrame poderosamente sobre a minha vida profissional e financeira,

Mais confiança, entusiasmo, otimismo, pensamentos positivos, paciência, sabedoria e amor para eu (diga seu nome) tratar com todo respeito, justiça, honestidade e educação, todos os meus atuais e futuros clientes.

Meu Deus amado! Entre com toda a sua força e poder nos meus negócios, na minha rua, empresa, casa, prédio, andar, sala, projeto, empreendimento, loja, representação, oficina, salão, comércio e indústria.

E retire poderosamente de lá, toda inveja, olho gordo, falta de qualidade, crise, portas fechadas, falta de criatividade, falta de ousadia, preço injusto, mau olhado, comodismo, falta de fé, falta de confiança, barreiras, preguiça e negatividade.

Também os impedimentos, rejeições, falta de organização, infidelidade, calúnia, traição, desonestidade, propaganda negativa, falta de entusiasmo, difamação, confusão, tristeza, amarrações e todos os obstáculos.

Orações do mal e todos os tipos de obras e influências das forças do mal, que foram mentalizadas, desejadas e enviadas para minha vida profissional e financeira.

Com o objetivo de fechar as portas da minha prosperidade, e fazer com que os clientes evitem, se afastem ou sumam de todos os meus negócios.

Pai Eterno! Por favor, envie para minha vida o vosso Espírito Santo para que Ele derrame mim as suas maravilhosas bênçãos, aumenta a minha fé, me dê sabedoria, assim como, inteligência.

Meu Deus todo poderoso, em nome do Vitorioso Senhor Jesus, eu te agradeço muito pelo Senhor, ter realizado uma grande libertação profissional e financeira em todas as áreas da minha vida,

Ter aberto todas as portas do mercado, ter aumentado milagrosamente os meus clientes, e ter feito meus negócios prosperarem como nunca.

Amém e Graças a Deus.”

Oração a São José para atrair urgente clientes

“A vós, São José, recorremos em nossas necessidades e como confiança pedimos a Vossa Proteção. Pelo amor que vos unia à Virgem Imaculada e Mãe de Deus, e por vosso amor de Pai para com Jesus com insistência Vos pedimos: (fazer pedido).

Volvei bondoso o vosso olhar para a herança que Jesus resgatou como o Sangue Preciosíssimo, e vinde como vosso poder em nosso auxílio! Guarda fidelíssimo da Sagrada Família, vigiai sobre o corpo místico de Cristo, a Igreja! Pai amantíssimo, afastai para longe de nós o contágio de qualquer erro e corrupção.

Poderoso defensor, do céu bondosamente dai-nos a vossa assistência na luta contra as potências das trevas! Como, outrora livrastes de grave perigo o Menino Deus, assim livrai das ciladas ardilosas do inimigo da Santa Igreja de Deus!

São José, Guarda amoroso do Divino Infante, defendei das mãos inimigas a Santa Eucaristia em todos os tabernáculos do mundo. Acolhei a todos sob a Vossa Proteção! E, segundo o vosso exemplo, dai-nos com vossa ajuda que tenhamos vida santa e morte feliz, para podermos chegar à eterna bem-aventurança no céu. Amém.”

Oração de São Cipriano para atrair muitos clientes

“São Cipriano, reconheço você como meu santo e me dedico à sua graça e sua magia. Honro seu trabalho na vida e continuo a reconhecê-lo em sua glória.

Com fé e esperança, venho até você, um crente em sua força e poder na terra, para pedir que me ajude nos meus negócios.

Hoje, tomei um novo caminho. Estou me esforçando e trabalhando duro para expandir meus negócios e meu trabalho.

Mas em suas mãos eu me entrego para que, com seu poder, você me ajude a torná-lo mais próspero.

É por isso que peço que atraia clientes para o meu negócio. Assim, sabendo que você está nas mentes e controlando pensamentos, peço ajuda para minha prosperidade econômica, atraindo mais clientes para o meu negócio.

Então, por favor, entre na mente das pessoas e faça-as ver o bem dos meus negócios. Nas suas mãos gloriosas, confio no destino do número de meus clientes.

Obrigado por sua ajuda poderosa.”

Salmo para atrair clientes

De maneira geral, a leitura dos salmos pode promover uma limpeza espiritual e abrir espaço para bênçãos e proteção. Mas cada um deles costuma ser relacionado a algum tema específico. O Salmo 67 é muito utilizado para a prosperidade nos negócios. Confira:

1. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe; e faça resplandecer o seu rosto sobre nós (Selá.)

2. Para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação.

3. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos; louvem-te os povos todos.

4. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com eqüidade, e governarás as nações sobre a terra. (Selá.)

5. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos; louvem-te os povos todos.

6. Então a terra dará o seu fruto; e Deus, o nosso Deus, nos abençoará.

7. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)