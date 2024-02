Oração para agradecer pelos bons amigos

Quem tem amigos, como diz um famoso ditado, tem tudo. A amizade é um dos laços mais fortes entres as pessoas, acima, em alguns casos, dos familiares. Para agradecer por essa(s) relação(ões) tão importante para a vida, confira abaixo uma oração para fazer aos amigos e pedir para que o Senhor sempre os ilumine e os proteja de todo mal.

Como se preparar para orar?

1 - Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

2 - Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

3 - Comece a oração;

4 - Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Olá Jesus, meu amigo e meu Deus.

Hoje quero dar-Te graças pelos meus amigos.

Como gosto de estar com eles e como sinto a sua ausência! Como é bom ter alguém em quem confiar e poder contar-lhe as minhas coisas.

Alguém que me aceita e gosta de mim tal como sou,

alguém que me conhece bem e se interessa por mim,

Alguém que está pronto a ajudar-me,

e está ao meu lado nos bons e maus momentos da vida

Alguém que sabe perdoar as minhas birras e me dá coragem quando estou desanimado.

Dizem que quem encontrou um amigo encontrou um tesouro.

Jesus, agradeço os meus tesouros que são os meus amigos.

Obrigado porque os pusestes no meu caminho.

Ajuda-me a contribuir para a sua felicidade.

Também quero agradecer a Ti, Jesus, por seres meu amigo

apesar dos meus erros e defeitos.

És um amigo verdadeiro que nunca viras as costas.

Estás sempre comigo e me ensinas a amar os outros como amas a mim.

Vivam os bons amigos!

Viva a amizade!

Viva Jesus."

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do edito de conteúdo de OLiberal.com, Bruno Magno)