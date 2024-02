Um ditado famoso é "mente vazia é oficina do diabo". Não à toa essa frase popular reflete muito a realidade, pois quando a pessoa está com a cabeça desocupada, muitos pensamentos ruins, negativos e pessimistas começam a aparecer e mudar completamente a energia do espírito. Quando em situações de adversidades e problemas pessoais, essas influências malignas tendem a trazer mais coesão ao ato de se martirizar.

Para driblar esses pensamentos negativos e fortalecer a mente com boas vibrações, confie no poder de Deus, o Pai Todo Poderoso, para ter proteção espiritual e sempre se manter esperanço e enfrentar os problemas de cabeça erguida. Abaixo, confira a oração para afastar os pensamentos maus, negativos e pessimistas.

O que é preciso para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Senhor, Deus meu, não vos afastei de mim; Deus meu, olhai para minhas necessidades e valei-me, porque me assaltaram vãos pensamentos e grandes temores afligem minha alma. Como escaparei ileso? Como poderei vencê-los?

Eu irei, dizeis vós, diante de ti e humilharei os soberbos da terra; abrir-te-ei as portas do cárcere e revelar-te-ei os arcanos secretos.

Fazei, Senhor, como dizeis e fujam ante a vossa face todos os maus pensamentos.

Esta é a minha única esperança e consolação: refugiar-me em vós, em toda a tribulação; confiar em vós, invocar-vos do fundo de minha alma e esperar, pacientemente, vossa consolação."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor de OLiberal.com, Bruno Magno)