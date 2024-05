Oração para afastar o mal de qualquer local

A importância da fé em Deus e na oração para afastar o mal do local que estamos é inestimável. Por meio da crença no Pai Todo Poderoso fortalecemos nossos laços espirituais e nos conectamos à divina proteção que nos envolve.

A oração é a voz da alma, uma poderosa ferramenta que invoca a presença divina para afastar qualquer energia negativa que ameace onde estejamos, como em nossa casa. É na fé que encontramos coragem para enfrentar os desafios e na oração que encontramos paz para superá-los. Ao confiar em Deus, transformamos nosso espaço em um local de luz, onde o mal não pode entrar para agir e trazer problemas.

Abaixo, confira a oração afastar mal de qualquer local.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável, seja em pé, sentado ou de joelhos, para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Visitai, Senhor, esta casa, e afastai as ciladas do inimigo; nela habitem vossos santos anjos para nos guardar na paz,e a vossa bênção fique sempre conosco. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa. Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)