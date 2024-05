Oração poderosa para afastar fofocas

Em uma fofoca, duas ou mais pessoas estão comentando sobre a vida de uma pessoa ou um grupo. Para quem faz, pode até ser interessante. Agora, para quem é o alvo da fofoca, saber que seu nome está sendo tópico na boca de terceiros é desconfortante, ainda mais quando não se sabe sobre o que estão comentando.

Há um nível de fofoca potencialmente destrutiva, que pode culminar em desentendimentos e brigas extremas. Para se livrar de fofoca e evitar que seu nome circule por aí, ore e peça a Deus para que você não seja lembrado(a) na mente de pessoas mal intencionadas.

Abaixo, confira a oração afastar fofocas.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável, seja em pé, sentado ou de joelhos, para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Primeira oração

"Ó Deus de meu Louvor, não permaneça silencioso;

Pois a boca do perverso, a boca do falso se abrem contra mim;

Falam contra mim com uma língua mentirosa;

Eles me cercam com palavras de ódio e me atacam sem causa;

Em retribuição ao meu amor, são meus adversários;

Mas sou um homem de oração, retribuo em mim o mal pelo bem;

E o ódio em recompensa ao meu amor;

Põe sobre ele um perverso e esteja a sua direita um acusador;

Quando ele for julgado saia condenado;

E que sua oração se torne em pecado;

Seus dias sejam poucos e que outro tome o seu ofício;

Seus filhos vagueiem, mendiguem e esmolem entre habitações assoladas;

O credor confisque tudo que ele tem;

E estranhos espoliem os frutos dos seus trabalhos;

Não tenha ninguém que se compadeça dele;

E que não haja quem tenha misericórdia de seus órfãos.

Amém."

Segunda oração

"Senhor, sei que tenho muitos pecados, entre eles, a consciência de que muitas vezes tomei parte em fofocas.

Se colaborei, conscientemente ou não, para prejudicar alguém, perdoa-me e abençoa a pessoa que feri.

Ouve a oração deste teu filho que está sendo vítima de fofocas e sofre pelos comentários maldosos e maledicências infundadas.

Envia teus anjos para me protegerem e me livrarem de todas as ciladas do mal.

E que toda palavra infundada proferida a meu respeito caia por terra.

Afasta de mim, de minha família, de meu trabalho, de minha vida todo tipo de fofoca.

Peço a graça de perdoar todos aqueles que de uma forma ou de outra me prejudicaram com palavras, gestos e atitudes.

Que eles sejam transformados pela tua graça, Senhor! Fortalece-me, Senhor, e concede-me serenidade para que eu não busque a vingança, mas sim, use de misericórdia.

Espírito Santo de Deus, sê meu auxílio e liberta--me das fofocas.

Amém!"

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)