Oração para acalmar os ventos fortes

Quando tempestades e ventos fortes assolam a região onde você mora, talvez você nem sempre está preparado. Em alguns casos, quando em altos graus, esses fenômenos naturais podem causar muito medo nas pessoas devido o forte poder de destruição.

A oração para acalmar o vento forte clama por proteção nesses momentos assustadores, para que todos se mantenham em segurança até as fortes ventanias passarem. Confira abaixo oração.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Deus do Universo, no alvorecer da criação, seu Espírito soprou sobre as águas, tornando-as a fonte de toda santidade. Tu criaste os oceanos e os rios, e tudo o que neles habita, e por tua palavra nasceram o vento e as ondas. As estações seguem seu plano, e as marés sobem e descem ao seu comando. Tanto na calmaria quanto na tempestade, você está conosco.

No mar da Galiléia, mesmo quando os discípulos começaram a temer, Jesus mostrou que era o Senhor sobre as águas repreendendo as tempestades, para que todos soubessem que até o vento e as ondas lhe obedecem.

Deus Criador, pedimos que você acalme o vento que se aproxima, e poupe aqueles em seu caminho do mal. Ajude aqueles que estão em seu caminho a alcançar a segurança. Abri nossos corações com generosidade a todos os que precisam de ajuda nos próximos dias.

Em todas as coisas e em todos os momentos, ajude-nos a lembrar que, mesmo quando a vida parece escura e tempestuosa, você está no barco conosco, guiando-nos para a segurança".

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)