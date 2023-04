Oração para fazer com a criança

É importante que a criança perceba que Deus está presente na vida dela, como um grande amigo para todas as horas, que está disponível para conversar a qualquer momento e sobre qualquer assunto. Confira a oração infantil para ser rezada pelas crianças, ensinando-as sobre a importância do respeito e obediência. Pais ou responsáveis, ajude a criança a recitar a prece, para que com o tempo ela tenha adquira a rotina de agradecer ao Pai.

VEJA MAIS

Oração

“Papai do céu, o Senhor é maravilhoso!

Eu te amo, e te agradeço por tudo o que sou e por tudo o que tenho.

Me abençoe, abençoe a minha família, e abençoe os meus coleguinhas.

Me ensine a amar, a respeitar e a obedecer.

Em nome de Jesus,

Amém!”

Versão pronunciada

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)