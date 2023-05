O Salmo 23 é indicado para aquelas pessoas que se sentem perdidas e buscam apoio no amor de Deus, que tudo sabe e tudo vê. Um dos trechos mais conhecidos da Bíblia, o Salmo 23 contém seis versículos que, pronunciados com muita fé, nos aproxima do Pai Todo Poderoso. A prece é um pedido de proteção diante das maldades e tentações do mundo. Confira abaixo a oração do Salmo 23.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

Salmos 23:1–6

1 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.

2 Deitar-me faz em verdes pastos; guia-me mansamente a águas tranquilas.

3 Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, por causa do seu nome.

4 Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam.

5 Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos; unges a minha cabeça com óleo; o meu cálice transborda.

6 Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias."

Versão pronunciada

