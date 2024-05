Oração do luto para aliviar a dor da perda de alguém

A morte de alguém é uma das piores dores que uma família pode enfrentar. O luto desde da ida dessa pessoa para outro plano perdura em um sofrimento, às vezes, inconsolável.

Nesses momentos de desespero, a fé e a oração oferecem conforto e compreensão de que essa pessoa que partiu está vivendo a vida eterna ao lado de Deus. Se você está passando pelo luto ou conhece alguém que está vivendo essa dor, confira ou indique as preces abaixo oração, que poderão trazer alívio para esse.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável, seja em pé, sentado ou de joelhos, para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração do luto

"Amado Pai, olhamos para Ti em nosso luto e dor.

Pedimos que derrames sobre nós Teu consolo e paz divina. Enxuga nossas lágrimas, acalma nossos corações aflitos e fortalece nossa fé.

Conforta-nos com a certeza de que nossos entes queridos estão em Tua presença.

Ajuda-nos a encontrar a esperança mesmo nas horas mais escuras e a enfrentar a saudade com confiança em Teu amor eterno. Em nome de Jesus, amém."

Oração para superar a perda de alguém

"Azrael, ouve o meu pedido!

Azrael, aqui te chamo e te peço!

Ilumina a minha alma, afaga o meu coração.

A ti confio (dizer o nome da pessoa que partiu),

pois sei que no teu colo

seguirá em direção a Deus.

Sei que tu me confortas,

e que ao meu lado caminhas tu e ele,

e que a minha alegria

é a maior prova de gratidão

que lhe posso dar.

Anjo Azrael, obrigada por cuidares de mim.

Sei que o meu Anjo da Guarda é por ti guiado,

e que na vossa luz o meu coração

reencontra a paz e a razão de viver.

Porque Deus é eterno e eternamente espera

por todos os seus filhos

que se reencontram no Céu.

Glória a Deus nas alturas

e paz na Terra aos homens por Ele amados.

Amém.”

Oração para alguém que perdeu algum parente

"Deus gracioso e compassivo, estamos diante de ti para colocar em tuas mãos nosso irmão enlutado/nossa irmã enlutada (nome da pessoa/das pessoas) e dividir o nosso sofrimento contigo.

Graças te damos pela vida terrena de (nome da pessoa falecida), por tudo o que ele/ela ensinou e testemunhou.

Tu, que és Deus de misericórdia, cuidas desta família em sua dor, amparas as pessoas aflitas, consolas as que chegam diante de ti com o coração entristecido e inquieto e nos ajudas a receber a morte como uma passagem para a vida eterna.

Deus onipresente! Esteja com os familiares de perto e de longe.

Concede que sigamos confiantemente nossa jornada por este mundo até o dia em que nos reuniremos com as pessoas que nos precederam na morte.

Por teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)