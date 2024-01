O início de um mês é como um novo começo de ciclo, onde metas pessoais são estabelecidas e lutadas para serem alcançadas. Geralmente, muitas pessoas costumam pedir proteção e energia positiva no início dos meses para os próximos dias, para que, mesmo com as adversidades, a fé em Deus e a esperança num futuro melhor nunca faltem no lar ou em qualquer lugar que seja. Abaixo, confira a oração do início do mês para ter felicidade

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido. Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo. Comece a oração. Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Oração

“Ó Senhor meu Deus, iniciamos mais um mês e por isso te clamo, pois não seria capaz de caminhar sem a tua presença, me amparando, protegendo, guiando, iluminando e abençoando.

Neste novo mês, traga vossa paz prometida, leve para todos os meus amigos, minha família, para os corações do mundo inteiro que estão precisando e principalmente, inunda o meu ser com a paz do Espírito Santo!

Ó Senhor meu Deus, renovo a intenção de participar dos preciosos frutos de todas as Santas Missas que forem celebradas e as Santas Missas do mundo inteiro.

Suplico-vos também que, por meio destas Santas Missas, as almas do Purgatório sejam aliviadas, que os pecadores se convertam, que os agonizantes alcancem a Vossa Misericórdia, que as crianças em perigo de vida recebam a graça do Santo Batismo e que os jovens conservem intacto o lírio da sua pureza.

Ó Senhor meu Deus, entrego em tuas mãos, para que os reclusos, especialmente os jovens, tenham a possibilidade de reconstruir a sua vida com dignidade e que os casais que se separaram encontrem acolhimento e apoio na comunidade cristã.

Ó Senhor meu Deus, não há vento que derrube quem está firmado na rocha.

Não há tempestade que afunde o barco em que Jesus está.

Não há mal que vingue em um coração cheio de Deus.

Não há circunstâncias que atrapalhe os planos de Deus.

Se Ele está no controle de Deus tudo muda e se transforma ao nosso favor pois Ele usa até as voltas que o mundo dá para nos abençoar. Amém.”

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com Mirelly Pires)