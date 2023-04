Oração de São Marcos para uma graça urgente

São Marcos ainda era criança quando ocorreram os fatos da morte e ressurreição de Jesus Cristo. A mãe, Maria, foi citada no livro dos Atos dos Apóstolos 12, 12 e ficou conhecida como mãe de João Marcos e, também, Maria de Jerusalém. A tradição diz que Marcos foi batizado por São Pedro, apóstolo de Jesus, de quem ele era discípulo.

São Marcos era de uma das primeiras famílias cristãs da cidade de Jerusalém. Ele não chegou a se tornar discípulo de Jesus, mas mesmo assim o conheceu. De acordo com a tradição, foi na casa de Marcos que o filho de Deus realizou a última ceia e onde instituiu a Eucaristia. O local também foi onde cerca de cento e vinte pessoas, contando com a Virgem Maria e os discípulos, receberam a presença do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Devido a isso, a casa de São Marcos passou a ser conhecida como Cenáculo, que significa “local de reunião”. Confira a oração de São Marcos para alcançar uma graça de forma urgente

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Ó Deus que concedeste a São Marcos, vosso evangelista, a glória de proclamar a boa nova, dai-nos assimilar de tal modo seus sentimentos, que digamos fielmente os caminhos do Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do espírito Santo.

São Marcos, tu que tens todos os poderes do mundo, tu que tens todas as forças do mundo, ouve este meu pedido que tão urgente é e que humildemente te faço neste momento:

(Faça aqui o seu pedido)

Com as graças e com os milagres de São Marcos este meu pedido será atendido.

Com as forças do céu, a força do trovão, a intercessão dos santos e anjos as minhas preces vão chegar onde precisam chegar.

São Marcos, com a vossa ajuda eu conto, com a vossa ajuda eu espero, com a vossa intercessão eu conseguirei o que tanto desejo e preciso!

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a seu discípulo Marcos a graça do apostolado cristão e a narração do seu Santo Evangelho.

São Marcos, rogai por nós, para que sejamos iluminados pela força do Evangelho

Amém!

Versão pronunciada

