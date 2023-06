No dia 13 de junho comemora-se o dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro que ajuda os fiéis a encontrarem um amor e protege os casais já estabelecidos. De acordo com relatos, essa fama é atribuída após um milagre que lhe foi atribuído depois da sua morte. Temendo não conseguir se casar por não ter o valor total do dote, uma jovem de Nápoles, na Itália, recorreu ao Santo e alcançou a graça. No mundo todo as pessoas recorrem ao santo para encontrar um amor para viver uma história romância. Confira a oração de Santo Antônio para namorar.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Orações

Oração para arrumar um namorado

Meu grande amigo, Santo Antônio, tu que és o protetor dos namorados, olha para mim, para a minha vida, para os meus anseios.

Defende-me dos perigos, afastes de mim os fracassos, as desilusões e desencantos. Faz que eu seja realista, confiante, digno e alegre.

Que eu encontre um namorado que me agrade, seja trabalhador(a), virtuoso(a) e responsável. Que eu saiba caminhar para o futuro e para a vida a dois com as disposições de quem recebeu de Deus uma vocação sagrada e um dever social.

Que meu namoro seja feliz e meu amor sem medidas. Que todos os namorados busquem a mútua compreensão, a comunhão de vida e o crescimento na fé.

Assim seja.

Oração

Oração para arrumar um marido

"Santo Antônio, que sois invocado como protetor dos namorados, olhai por mim nesta importante fase da minha vida, para que eu não perturbe este tempo bonito com futilidades, mas o aproveite para um melhor conhecimento daquele ser que Deus colocou ao meu lado e para que ele melhor me conheça.

Assim, juntos, preparemos o nosso futuro, onde nos aguarda uma família que, com vossa proteção, queremos cheia de amor, de felicidade, mas, sobretudo, cheia da presença de Deus.

Santo Antônio, padroeiro dos namorados, abençoai nosso namoro, para que ele transcorra no amor, na pureza, na compreensão e na sinceridade.

Amém!"

