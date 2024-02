Oração de Santo Antônio para conquistar um amor impossível

Conhecido como o Santo Casamenteiro, Santo Antônio, celebrado no dia 13 de junho, é bastante procurado quando alguém quer ajuda para achar um amor - ou até mesmo conquistar um amor impossível. Se você deseja conseguir o olhar apaixonado daquela pessoa que parece muito difícil, confira a oração das sete forças de Santo Antônio.

Como se preparar para orar?

1 - Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e sem ser interrompido;

2 - Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

3 - Comece a oração;

4 - Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

“Oh! Beato Santo Antônio amigo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fidelíssimo filho de São Francisco, em Lisboa nasceste e foste batizado, em Roma coroado, vossa mãe guardada, vosso pai livraste, as causas perdidas achaste, as esquecidas lembraste, assim vos peço meu glorioso Santo Antônio, pelas ondas do mar em que passaste, pela coroa que na vossa cabeça abriste, pelo hábito que vestistes, pelo cordão que vos cingiste, pelo Breviário que consagraste, pela alpercate, pelos 13 dias que no deserto andaste em busca de Vosso Santo Breviário que perdeste e que no fim achastes.

Eu vos peço meu glorioso Santo Antônio por aquela hora em que vos revestiste, pelo altar que subistes, pela Missa que disseste, pela Hóstia que consagrastes, pelo cálice que pela primeira vez levantaste e o Senhor nele achaste (aqui se faz o pedido).

Meu glorioso Santo Antônio, pelas 3 horas que repousaste, com o meu Jesus Cristo em vosso coração e a ele perguntaste: Qual foi a Dor maior que tiveste em toda a vossa Paixão? E Ele respondeu: Foi aquela lança que me deu LONGUINHOS no lado esquerdo do meu peito e que me partiu o coração em partes.

Por tão grande merecimento, meu Santo Antônio que tiveste do Senhor fazei-me este pedido…

Pelos sermões que pregastes, pelo aviso que tivestes, que fosse livrar vosso pai que estava sentenciado a forca de Lisboa, vós pedistes meu glorioso Santo Antônio que os fieis que escutam o vosso sermão que rezassem 3 Ave Maria (reza-se 3 Ave Maria) e foste livrar o vosso pai e voltaste, falta nenhuma fizeste ao vosso sermão."

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Bruno Magno)