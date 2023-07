Oração de Nossa Senhora de Guadalupe para proteção dos filhos e do lar

A prática da oração é a forma mais usada pelos cristãos para entrar em comunhão com Deus e recorrer à Sua presença espiritual. Com ela, é possível conversar com Deus, suplicar por benções e agradecer pelas graças alcançadas, não importa o lugar em que nos encontremos.

Na Igreja Católica, comemora-se no dia 12 de dezembro o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, a padroeira de toda a América Latina. A data faz referência ao evento ocorrido em 1531, quando ela apareceu ao indígena Juan Diego, de 57 anos na época.

Ele rezava pela saúde de um tio e, milagrosamente, teve a visão de uma mulher utilizando um manto e o dirigindo as seguintes palavras:

"Juan Diego, não deixe o seu coração perturbado. Eu não estou aqui? Não temas esta enfermidade ou angústia. Eu não sou sua Mãe? Você não está sob minha proteção?", dizia ela.

Para que Nossa Senhora de Guardalupe proteja e guarde com seu manto a sua casa e seus filhos, confira a oração abaixo.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

“Ó gloriosa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas,

Tu és nossa mãe compassiva,

Curai nossas penas,

Nossas misérias e dores,

Acolhei-nos no aconchego do Teu manto,

Escutai mãe as nossas preces.

(Faça o seu pedido)

Amparai os doentes e desempregados,

Abençoai nossas casas e as nossas famílias,

Protegei nossos filhos,

Livrando-os das maldades e dos perigos desse mundo,

Guardai nossos lares,

Escondendo-os dos olhos dos maus,

Que neles o nome de Deus seja sempre invocado com respeito e amor,

Que os seus mandamentos sejam observados com fidelidade,

Que Vosso bendito nome, ó Mãe querida,

Seja sempre lembrado com muita devoção,

Que a palavra de Deus seja sempre meditada,

E seguida todos os dias da nossa vida.

Que a nossa obediência a Teu Filho Jesus,

Exale tal qual rosa um perfume de santidade.

Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)