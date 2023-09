Oração de boas vibrações e felicidade pelo aniversário de alguém

Melhor do que apenas cantar o tradicional 'Parabéns para você' é desejar coisas boas na vida de quem amamos por meio da oração como um verdadeiro ato de amor. O aniversário é uma data comemorativa muito especial para qualquer pessoa, seja por marcar o encerramento de um ciclo ou o começo de outro novinho em folha.

Na oração de feliz aniversário, deseje tudo de bom à pessoa querida, como saúde, força, felicidade, discernimento entre o bem e o mal, e tudo aquilo que possa ser positivo, tanto no campo físico quanto no espiritual. Confira abaixo a oração de feliz aniversário.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

“Senhor Deus, abençoe essa pessoa que está fazendo aniversário hoje. Faça com que o fulano de tal tenha um dia muito feliz e repleto das suas grandes bençãos. Faça com que ele veja tua face a cada minuto, comemorando milagre que a vida é.

Faça com que ele se sinta mais feliz do que nunca, faça com que a vida amorosa, espiritual, financeira e saudável dele se torne um palco de suas grandes bençãos.

Cuide dele para que não sofra com ilusões ou tristezas, abençoe este novo ano e faça com que seja um ano de boas colheitas em sua vida. Permita que ele seja feliz com todas as coisas que cruzarem o seu caminho, faça dele mais sábio e mais preparado para vida.

Amém!"

Versão em vídeo legendado

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)