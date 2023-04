Quando um mês se inicia ou está para iniciar, é comum que algumas pessoas orem para novidades, proteção, fartura, amor entre tantas outras coisas boas. Confira a oração de benção para o mês de maio, para que durante o passar do dias as intercessões de Deus se façam sempre presentes, cuidando e abençoando os fiéis.

VEJA MAIS

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

“Neste teu mês, Ó Maria, venho pedir-te: intercede, junto a Deus Pai, pelas mães – Marias das Flores e Marias das Dores.

Sabes e provaste este amor sem medidas. Os dias de uma mãe não são seus, e sim de seus filhos. Teu olhar acolhe, teus gestos perdoam.

És Espelho para todas as mães. Consola as mães deste mundo, seca as lágrimas das Mães das Dores: Filhos pelos caminhos das drogas, dos crimes. Mães abandonadas nos asilos da vida. Roga a Deus pelas sofredoras. Junto às Marias das Flores, canta de novo teu hino: o Magnificat. Por tua proteção, que cada mãe se torne um bálsamo, um nome consolador, neste vale de lágrimas! Salve, Mãe Maria e todas as mães deste mês de maio! Amém!”

Versão pronunciada

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)