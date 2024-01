Oração de aniversário para agradecer

Uma das datas mais esperadas por muitas pessoas, o aniversário é uma forma comemorar mais um ciclo de vida. Celebrado uma vez a cada ano, a data marca a dádiva de ter vivido um período de muitas experiências, aprendizados, conquistas etc.

Na oração de aniversário, agradeça por tudo, como por sua saúde, força, felicidade, amizades, e clame pelo amor de Deus, tanto no campo físico quanto no espiritual, para que as próximas experiências na nova idade sejam regidas por proteção. Abaixo, confira a oração de aniversário.

VEJA MAIS

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Senhor, mais um ano de vida completo hoje. E meus olhos voltam-se a Ti, enquanto meu coração agradece.

Senhor, nesse dia especial,

quero lhe agradecer por tudo o que tens feito em minha vida,

pois sei que Tu me amas e me proteges constantemente.

Preciso de Tua benção, Senhor, para crescer, para acertar, para seguir em frente, com otimismo, coragem e perseverança.

Obrigada, Senhor, porque eu existo. Obrigada pela fé que eu tenho e pela esperança que ilumina minha jornada.

A vida é bela e digna de ser vivida.

Obrigada, Senhor!."

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)