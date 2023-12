Oração das 5 horas da manhã

Para muitos, ter a oportunidade de viver mais um dia é uma dádiva. Por isso, é importante agradecer a Deus por mais uma noite segura anterior e pelo dia que inicia. A oração das 5 manhã, por exemplo, é uma forma de mostrar gratidão ao Pai Todo Poderoso por mais um acordar. Ela deve ser feita logo no começo do dia, as 05h00. Essa prece atrai a força de Deus e pode ser o começo de um dia mais feliz, com paz e mais disposição para realizar as atividades diárias. Abaixo, confira a oração das 5 da manhã.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

“Deus, estou mais uma vez diante do teu poder para pedir e agradecer. Peço por um dia repleto de bênçãos, com muitas conquistas e muita paz. Mas também agradeço por uma noite segura e por ter a dádiva de acordar pela manhã.

Sei que tu és o responsável por tudo isso, pois nem mesmo uma folha cai da árvore sem que seja da tua vontade. Se o Senhor não permitir, nem mesmo um passo serei capaz de dar. Se acordei bem, preciso dar graças a Deus.

Faça, Pai Todo Poderoso, com que o dia seja bom. Ilumine a minha caminhada e afaste os males da minha direção. É um servo fiel que pede a ti.

Obrigado, meu Pai”.

