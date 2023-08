Oração da serenidade

A prática da oração é a forma mais usada pelos cristãos para entrar em comunhão com Deus e recorrer à Sua presença espiritual. Com ela, é possível conversar com Deus, suplicar por benções e agradecer pelas graças alcançadas, não importa o lugar em que nos encontremos.

Por meio da prece da serenidade, exaltamos ao Senhor e entregamos nossas vidas à Ele, para que Ele esteja no controle de tudo o que acontece e nos proteja de todos os males, provações e adversidades.

Com ela, pedimos serenidade, coragem e sabedoria ao Senhor para continuarmos firmes no caminho da fé em Deus.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Concedei-me, Senhor a serenidade necessária

Para aceitar as coisa que não posso modificar.

Coragem para modificar aquelas que posso

E Sabedoria para conhecer a diferença entre elas.

Vivendo um dia de cada vez

Desfrutando um momento de cada vez

Aceitando que as dificuldades constituem o caminho à paz

Aceitando, como Ele aceitou

Este mundo tal como é, e não como eu queria que fosse

Confiando que Ele acertará tudo

Contanto que eu me entregue à Sua vontade

Para que eu seja razoavelmente feliz nesta vida

E supremamente feliz com Ele eternamente na próxima.

Amém."

Versão pronunciada

