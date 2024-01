Pela forma natural da vida, pessoas nascem, crescem e morrem. Aceitar o destino desse ciclo, às vezes, pode ser uma tarefa árdua, muito pelo apego emocional e físico criado com essas pessoas. A saudade é um sentimento inevitável, ainda mais em momentos especiais que você desejaria aquela pessoa ali naquele momento.

Porém, com a fé em Deus, a dor pode ir se ajeitando e dando lugar a saudade, possibilitando que a vida siga em frente e você guarde os bons momentos em seu coração. Abaixo, confira a oração da saudade.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

“Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Deus misericordioso e Pai de infinita bondade, voltamos o nosso coração para vós cheios de saudade por aqueles que amamos, mas que já partiram deste mundo. Hoje, humildemente, elevamos nossas preces pelos que já partiram desta terra, cuja jornada terrena foi cumprida.

A saudade que fica é grande, de tantos momentos vividos, tantas histórias, um pedaço de minha vida se foi quando eles partiram, pois eles faziam parte de mim, da pessoa que me tornei.

Mas a dor vai se ajeitando e dando lugar a saudade, saudade tamanha que não cabe no peito, ela vai me acompanhando enquanto sigo em frente, pois não há outro caminho a não ser seguir em frente sempre.

Concedei-lhe, Senhor, a felicidade suprema, a luz que não conhece sombras e a paz eterna em Vossa presença. Como acreditamos em Vossa promessa de vida eterna, confiamos que os nossos queridos que agora são falecidos já tenham encontrado o convívio de Vossos santos na luminosa eternidade, tal como prometestes a Abraão e a todos os que Vos seguem com devoção.

Pedimos que suas almas sejam poupadas de todo sofrimento e que, no dia da ressurreição e da recompensa, eles despertem com alegria para a glória eterna. Rogamos que, por Vossa graça infinita, seus pecados sejam perdoados, e que eles compartilhem Com Vós a vida imortal no reino celeste.

Por intermédio de Jesus Cristo, Vosso Filho amado, e na unidade do Espírito Santo, depositamos nossa esperança e nossa fé na Vossa misericórdia. Amém.

Dai-lhe, Senhor, o merecido repouso eterno e permiti que brilhe para ele a Vossa luz que nunca se apaga. Amém.

(Rezar um Pai-Nosso e uma Ave-Maria.)”

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da jornalista de OLiberal.com Mirelly Pires)