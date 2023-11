Oração à Nossa Senhora das Graças

Celebrada no dia 27 de novembro, Nossa Senhora das Graças também é conhecida como Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças. Associada a curas e com histórico de devoção desde o século XIX, a santa é uma das manifestações da Virgem Maria bem popular no Brasil. Um dos principais símbolos de Nossa Senhora é a medalha milagrosa.

Para a Santa Catarina Labouré, na época freira do convento das Filhas da Caridade, ela surgiu vestida de seda branca e um longo véu branco. De acordo com relatos, foi para Santa Catarina que ela pediu para fazer uma medalha

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

"Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, do poder ilimitado que vos deu o vosso Divino Filho sobre o seu coração adorável. Cheio de confiança na vossa intercessão, venho implorar o vosso auxílio. Tendes, em vossas mãos, a fonte de todas as graças que brotam do coração amantíssimo de Jesus Cristo; abri-a em meu favor, concedendo-me a graça que ardentemente vos peço. Não quero ser o único por vós rejeitado, sois minha Mãe, sois a soberana do coração de vosso Divino Filho.

Sim, ó Virgem Santa, não esqueçais as tristezas dessa terra; lançai um olhar de vontade aos que estão no sofrimento, aos que não cessam de provar o cálice das amarguras da vida. Tende piedade dos que se amam e que estão separados pela discórdia, pela doença, pelo cárcere, exílio ou morte. Tende piedade dos que choram, dos que suplicam, e dai a todos o conforto, a esperança e a paz! Atendei, pois, a minha humilde súplica e alcançai-me as graças que agora fervorosamente vos peço por intermédio de vossa santa Medalha Milagrosa!

Amém."

