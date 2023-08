Desde a infância, é importante que a criança perceba que Deus está presente na vida, como um grande amigo que ela pode contar em todas as horas. Seja para agradecer, para ir dormir em paz, para pedir por algo, rezar uma prece é uma forma de entrar em comunhão com Deus.

Pais ou responsáveis, ajude a criança a recitar a prece, para que com o tempo ela tenha adquira a rotina de agradecer ao Pai e consiga rezar sozinha, se essa for a vontade. Confira abaixo algumas orações para a criançar rezar.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Orações

Oração da criança

“Jesus, tanto amaste as crianças e por elas tiveste muita atenção. Ainda sou criança, mas já creio em ti, Jesus. Sei que és o meu Salvador e sei também que a minha vida só tem sentido em ti. Ensina-me, ó Jesus, a ser obediente aos meus pais, a gostar de estudar, a ser participante da santa missa. Quero sempre teu amor, Jesus.

Quero viver minha infância na tua presença, buscando sempre estar mais perto de ti. Ensina-me, ó Jesus, a lutar pelas coisas boas, a criar entre os colegas e amigos um clima fraterno. Que eu saiba amar sempre as crianças, sem fazer distinção. Jesus, que também foste criança, concede-me tua luz para que, no mundo, eu possa viver sempre ligado em Ti.

Amém. ”

Oração da criança para agradecer

“Jesus, eu gosto de Ti,

Muito obrigado pela vida que deste!

Muito obrigado pelo papai e pela mamãe e por todas as pessoas que colocaste bem perto de mim.

Jesus, eu estou a crescer não só por fora, para ter um corpo bonito e forte, mas ajuda-me a crescer também por dentro, para ter um coração cheio de bondade.

Jesus, eu gosto de Ti, de todo coração, e vou gostar de todo mundo, como Tu gostas de mim.

Amem. ”

Oração da criança para o anjinho da guarda

“A noite vem, o sol já foi embora.

Jesus e Anjinho da Guarda, fiquem comigo nesta boa hora…

Livra-me de todo medo da noite, de dormir…

Protege do mal e de sonhos ruins.

Tira, Jesus, o medo de vampiros e fantasmas, monstros e seres que assombram os meus pensamentos.

Pelo seu amor por mim, amém! ”

Poderosa oração da criança para fazer antes de dormir

“Antes de dormir não esqueço da minha oração

E a Deus agradecer pela vida e pelos dons

Obrigado Papai do Céu por me ensinar a rezar

Obrigado Papai do Céu por me ensinar a amar

Ao acordar não esqueço de agradecer

Pelo dia que começa nesse lindo amanhecer

Obrigado Papai do Céu por sempre comigo estar

Obrigado Papai do Céu pela minha família e meu lar

Amém. ”

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)