Oração ao Santo Estanislau

Estanislau de Szczepanów nasceu na Polônia em 10 de julho de 1039. Filho de pais pobres, o menino foi educado com os monges beneditinos e depois na escola da Catedral de Liège, que por um tempo foi a sede da Primazia Eclesiástica da Polônia. Foi onde adentrou na carreira eclesiástica, onde tempos depois foi nomeado Sacerdote da comunidade de Czembocz, de onde surgiu a fama de pastor honesto e cuidadoso.

Em 1072, com a morte do Arcebispo Lamberto Zula, Estanislau foi denominado seu sucessor pelo próprio Papa Alexandre II. Ele contava com a ajuda do Rei Boleslau para os trabalhos de evangelização até que teve que excomungá-lo devido ele não seguir os preceitos católicos do casamento, já que estava se relacionando com uma mulher casada. Furioso e descontente com a ação de Estanislau, o rei ordena que os guardas matem Estanislau durante uma missa, mas não obteve sucesso. Então ele decide fazer isso com as próprias mãos, o trucidando no dia 11 de abril de 1079.

Com uma solenidade, Estanislau foi canonizado em Assis pelo Papa Inocêncio IV no dia 17 de agosto de 1253. É o principal padroeiro da Polônia e seu culto é particularmente praticado em regiões da na Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia e Estados Unidos. O dia de Santo Estanislau é comemorado em 11 de abril.

Oração

Deus, nosso pai, vós nos chamais a colocar em prática as vossas palavras, a cumprir o vosso mandamento de amor.

Somente assim estamos construindo nossa casa sobre a rocha firme e inabalável.

Fazei, pois, que jamais omitamos nossos deveres e nosso compromisso com o vosso Evangelho que é servir.

Santo Estanislau procurou tornar concreta sua opção de fé, vivendo intensa e profundamente sua curta existência, uma existência cheia de significado e de sentido.

Fazei que nós também não sejamos daqueles que apenas falam, mas não fazem.

A religião verdadeira aos vossos olhos é aquela que Jesus, vosso Filho, cumpriu com o testemunho de sua vida: Ele me enviou para levar a boa nova aos pobres, curar os corações aflitos, anunciar a redenção aos cativos, e a libertação aos encarcerados, e para proclamar um ano de graça da parte do Senhor.

Amém.

Versão pronunciada

