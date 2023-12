Oração a São Sabas

Celebrado no dia 5 de dezembro, São Sabas nasceu em 439, em Mutalasca, vizinho de Cesareia de Capadócia, onde teve uma infância com dificuldades. Em busca de solução para uma disputa familiar por herança, encontrou ajuda em um mosteiro, sendo acolhido ainda jovem. Lá, tornou-se monge, dedicando-se à espiritualidade e à doutrina cristã. Ao longo da vida, viveu em diversos mosteiros na Palestina.

Experimentou diferentes formas de vida monástica como monge, preferindo a solidão das anacoretas. Com sua herança, ajudou os necessitados e os doentes, além de se empenhar na conversão de irmãos de sangue até que a graça fosse alcançada. Ele enfrentou um período de perseguição à Igreja, onde u, decreto determinava que cristões comessem carne de animais oferecidos aos deuses pagos para serem poupados, optando por defender abertamente sua fé.

São Sabas, no entanto, se opôs ao decreto e protestou publicamente. Ele ainda fundou a "grande Laura", uma comunidade de monges solitários no vale de Cedron, transformando-a no Mosteiro de São Sabas. Ele se tornou conhecido por milagres atribuídos à sua intercessão, então assumiu posição de liderança entre cristãos e o clero. Sabas era um grande evalinzador e, por meio de suas pregações, converteu muitos pagões, enfrentando perseguições que se agravaram devido às suas pregações. Mas ele não se deixou intimidar.

São Sabas inclusive organizou e levou em frente um exército de monges para apoiar o Papa e combater a heresia do monofisismo, que afirmava que Cristo tinha somente a natureza divina, negando sua natureza humana.

Sabas morreu em 5 de dezembro de 532, em Israel, aos 93 anos.

Abaixo, confira a oração de São Sabas.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Deus de Amor, cuja Providência conduz a história humana, daí-nos receber de Santo Sabas a coragem e a caridades necessárias para levar as pessoas a Boa Nova do Vosso Filho Jesus. Criai em nós um coração puro e um espírito missionário, que responda com fidelidade ao seu chamado de amor. Amém!"

