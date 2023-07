Oração a São Pantaleão para alcançar uma graça

Comemora-se em 27 de julho o dia de São Pantaleão, o padroeiro dos médicos. Nascido durante o século II na Nicomédia, atual Turquia, no continente europeu, Pantaleão era filho de Eustóquio e de Êubola, que o educou na fé cristã.

Após a morte da mãe, ele se dedicou aos estudos da filosofia e medicina, se tornando um grande médico futuramente e atualmente considerado padroeiro dos médicos, das parteiras e contra as dores de cabeça.

Segundo relatos da história, Pantaleão teria visto uma criança morta no chão devido a uma picada de cobra. Triste com o que viu, ele proferiu: "Em nome de Jesus Cristo, levanta-te; e tu, animal peçonhento, sofre o mal que fizeste”. O pedido se realizou.

Desde então, se converteu completamente ao cristianismo, recebeu o batismo e dedicou o seu dom na medicina para curar os pobres sem pedir nada em troca.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

“Te suplicamos, Oh! Deus Onipotente, nos concedas, pela intercessão do sempre milagroso médico Pantaleão, que Vós usastes como sinal de paz para tua Igreja, ao fazer brotar rosas e frutos na planta seca de oliva onde o torturaram, a paz para nossa consciência, a de nossas famílias, nossa Pátria e o mundo inteiro e por esse glorioso sangue que ano a ano se liquefaz em secular milagre me concedas a graça (pede-se aqui a graça que se deseja obter).



Que eu de minha parte prometo visita-lo em uma Igreja e oferecer uma generosa esmola. Assim seja.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Ádna FIgueira, editora web de OLiberal.com)