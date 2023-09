Oração a São Nicolau de Tolentino

Comemora-se em 10 de setembro o dia de São Nicolau de Tolentino, o protetor das Almas do Purgatório, o santo que ficou conhecido por seu trabalho de consolação aos afiltos e por levar os sacramentos aos moribundos, sempre nos bairros mais pobres da cidade.

Antes de nascer, seus pais não podiam ter filhos. Para conseguirem a benção de ter uma criança, eles, então, fizeram uma peregrinação até o Santuário de São Nicolau de Mira, na cidade de Bari. No ano seguinte, em 1245, na Itália, nascia o menino Nicolau, que ganhou este nome como forma de agradecimento dos pais ao santo que lhe concenderam a graça.

Aos 20 anos de idade, Nicolau ficou impressionado com a pregação de monge eremita agostiniano. A partir daquele momento ele tinha decidido que acolheria o desafio da vida monástica como eremita. Em 1270, foi ordenado sacerdote.

Tempos depois, ao visitar um evento que ocorria em sua comunidade, o que lhe pareceu formoso e muito confortável, ele pediu que o deixassem ficar ali, porém ao chegar na capela, São Nicolau ouviu uma voz que lhe dizia: “A Tolentino, a Tolentino, ali perseverará”. O santo, então, avisou o que escutou aos seus superiores, e para essa cidade eles o mandaram.

Ao chegar a Tolentino, São Nicolau notou que a cidade estava com a moral em ruínas devido uma guerra civil que ocorria entre dois partidos políticos, os guelfos e os gibelinos, que tinham ódio mortal um do outro. O santo, então, se dedicou pregar da forma como recomenda São Paulo: “Oportuna e inoportunamente”. Assim, São Nicolau pregava nas ruas da cidade para aqueles que não podiam ir ao templo.

O santo ia até os bairros mais pobres da cidade para levar a paz. São Nicolau passava horas e horas no confessionário e absolvia todos aqueles que se arrependiam ao escutar os seus sermões. No dia 10 de setembro do ano de 1305, ele morreu. Quarenta anos depois seu corpo foi encontrado incorrupto.

Confira abaixo oração poderosa do perdão.

VEJA MAIS

Oração

"Oh! glorioso Taumaturgo e Protetor das almas do purgatório, São Nicolau de Tolentino!

Com todo o afeto de minha alma te rogo que interponhas tua poderosa intercessão em favor dessas almas benditas, conseguindo da divina clemência a remissão de todos os seus delitos e suas penas, para que saindo daquele tenebroso cárcere de dores, possam a ter no céu a visão beatífica de Deus.

E a mim, teu devoto servo, alcançai-me, oh! grande santo!, a mais viva compaixão e a mais ardente caridade até aquelas almas queridas.

Amém."

Versão em vídeo com legenda

(Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ádna Figueira)