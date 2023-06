Oração a São João Batista para pedir penitência

Comemora-se também no dia 24 de junho o dia de São João Batista, o homem que, de acordo com a Bíblia, batizou Jesus Cristo e o anunciou como Cordeiro de Deus. Além disso, os dois eram primos já que suas mães Maria (de Jesus) e Isabel (de João Batista) eram primas.

O seu nascimento foi anunciado pelo anjo Gabriel, o mesmo que disse a Maria sobre Jesus. Em vida, João Batista foi um pregador itinerante e pregava aos judeus dizendo que deveriam exercer a virtude e a retidão. Ele é considerado o santo padroeiro dos hoteleiros, hóspedes, prisioneiros, das amizades, das grávidas e dos doentes

Na Igreja Católica, São João Batista é um dos poucos santos que possui duas datas comemorativas, sendo a data de nascimento, no dia 24 de junho, e morte, no dia 29 de agosto. Confira abaixo oração poderosa de São João Batista.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"São João Batista, voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor, fazei penitência, porque no meio de vós esta quem não conheceis, e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias.

Ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas, para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciaste com estas palavras: Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo.

São João Batista rogai por nós.

Amém"

Versão pronunciada

