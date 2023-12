Oração a São Domingos de Silos

Celebrada no dia 20 de dezembro, São Domingos de Silos é padroeiro contra a hidrofobia, cães raivosos, gravidez e prisioneiros. Nascido na Espanha, no ano 1000, ele era pastorinho e, logo cedo, seu pai percebeu sua inclinação religiosa, enviando-o para a formação que o levaria à vocação sacerdotal.

Após ordenado, passou mais de um ano com a família, mas pouco tempo depois optou pela solidão, período esse que durou 18 meses. Ingressou para o grupo dos beneditinos e se tornou membro do mosteiro de Santo Emiliano. Ali, em pouco tempo, abade do mosteiro o consagrou mestre dos noviços. Em seguida, ele ficou no comando da restauração do priorado de Santa Maria de Cañas. Tempos depois, foi prior do mosteiro de Santo Emiliano.

Foi, então, que Domingos encarou um desafio: o príncipe de Navarra, sem fundos para guerrear, exigiu dos monges uma contribuição com uma quantia muito grande. Os monges, então, cederam à ordem. Mas, São Domingos, como prior, não aceitou, de modo humilde, porém firme.

Pela sua atitude, o santo precisou fugir e se esconder do príncipe que tinha sede de vingança. Domingos ficou exilado em Burgos, onde Fernando Magno, rei de Castela e Aragão, o recebeu em seu próprio palácio. Mas, São Domingos não quis ficar por muito tempo e se dirigiu para um eremitério que ficava fora da cidade.

O rei lembrou, então, do mosteiro de São Sebastião de Silos, que estava quase abandonado, e o deu ao santo no dia 14 de janeiro de 1041.

Na Ordem de São Bento, São Domingos de Silos descobriu sua vocação para a contemplação profunda e para ações dedicadas à salvação das almas. Em um sonho, um anjo lhe fez uma promessa de três coroas, simbolizando seu abandono do mundo pecaminoso, sua busca por uma vida perfeita ao construir Santa Maria de Cañas e praticar a castidade absoluta, e por fim, a restauração de Silos.

Ao longo de 30 anos como abade, ele transformou Silos em um centro de cultura e evangelização para a Igreja e o mundo. São Domingos faleceu em 20 de dezembro de 1073, e seu túmulo está localizado no claustro. Durante sua vida e após sua morte, ele foi associado a inúmeros milagres. Em 1076, o Bispo de Burgos transferiu seu corpo para a igreja de São Sebastião. Hoje, a abadia é conhecida como São Domingos em sua homenagem.

Abaixo, confira a oração a São Domingos de Silos.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Pai de bondade São Domingos é para nós exemplo de dedicação e fraternidade. Abençoai-nos para que também nós possamos seguir os ensinamentos deixados pelos santos e santas, de acordo com os dons e talentos que nos destes. Amém."

