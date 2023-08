Oração a São Bartolomeu para proteção e livramento

Comemora-se em 24 de agosto o dia de São Bartolomeu, padroeiro dos padeiros, alfaiates, sapateiros, açougueiros e comerciantes em geral. Nascido em Caná, cidade perto de Nazaré, na Galiléia, Bartolomeu foi apresentado a Jesus pelo apóstolo e seu melhor amigo Filipe. Cético, ele não acreditava que o filho de Maria e José fosse de fato o Messias, especialmente porque vinha de uma cidade pequena, como sugeriu seu amigo: "De Nazaré pode vir alguma coisa boa?".

Esta observação, mesmo que em tom de deboche, seria um indicativo das expectativas judaicas em relação à vinda do Messias. Ao receber um elogio de Jesus ("Aqui está um verdadeiro Israelita, em quem não há fingimento", como consta no Evangelho segundo João), o Filho de Deus também disse que viu Bartolomeu debaixo da figueira. Bartolomeu reconheceu assim Jesus como o “filho de Deus” e o “Rei de Israel”.

Além dos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Atos o lista como um dos 12 apóstolos. Bartolomeu acompanhou grande parte da vida pública de Jesus, incluindo a sua ascensão.

Confira abaixo a oração à Santa Rosa de Lima

VEJA MAIS

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"São Bartolomeu, vós que sois o Senhor do Vento. Vós que fazeis a varri dela sobre a Terra fria. Vós que fazeis dobrar as árvores e palmeiras, com a força de vossa ventania.

São Bartolomeu, que comandais os tufões, os furacões e todos os tipos de tempestades.São Bartolomeu que comandais os ciclones, rasgando com o poder de vossa força, devastando e destruindo, arrebatando tudo que encontrais no caminho. Reduzindo o destroços por onde passar a varrida de vossas forças. Atingindo sempre os locais onde Deus quer castigar, pois o homem por natureza é mau, egoísta e pretensioso.

Vós, São Bartolomeu, fostes o escolhido por Deus para abalar e castigar os locais que, por natureza, devem mostrar com mais força a presença de Deus. Pois o homem na sua infinita ignorância, a cada dia que passa de Deus se esquece e passa a se considerar um deus sobre esta Terra fria.São Bartolomeu, fostes escolhido para mostrar ao homem que a força de Deus ainda reina por todos os séculos e quando o homem ignora por completo a Sua presença.

Vós, São Bartolomeu, sois a entidade incumbida de mostrar a ira do Rei do Mundo e como sois conhecido nos 4 cantos da Terra comandando os tufões e furacões.

É que vos peço que carregueis no vosso vento, todo o mal, todo o embaraço, toda a amarração e a falsidade dos meus inimigos.

Hoje por esta noite e amanhã por todo o dia. Assim Seja. Amém!"

Versão pronunciada

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)