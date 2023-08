Comemora-se em 23 de agosto o dia de Santa Rosa de Lima, primeira santa das Américas, virgem e padroeira do Peru, do continente americano e das Filipinas, que dedicou sua vida à oração, à mortificação e à ajuda aos mais carentes. Em sua terra natal, ela é celebrada no dia 30 de agosto.

Nascida em 30 de abril de 1586, ela foi batizada com o nome Isabel Flores de Oliva. Porém, todos a chamavam de Rosa porque, segundo relatos, sua pele era bastante rosada quando bebê. Assim, ela mesma decidiu adotar o nome e assim se identificar.

Entre suas principais virtudes, destaca-se a solidariedade e amor aos doentes pobres, aos quais atendia em sua própria casa. Rosa tinha como modelo Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja, Padroeira da Europa e da Itália. Dedicou-se a doutrinar o amor próprio mediante o exercício da humildade, obediência e abnegação da vontade própria.

Santa Rosa morreu em 24 de agosto de 1617, aos 31 anos, como ela própria profetizou em vida. Ela foi canonizada pelo Papa Clemente X em 1671. Hoje, seus restos mortais são venerados na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Lima (São Domingos) com uma grande devoção do povo peruano e da América. Em Lima, foi erguido um Santuário em sua honra.

Confira abaixo a oração à Santa Rosa de Lima

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Ó Deus, que inspirastes a Santa Rosa de Lima, inflamada de amor, deixar o mundo e vos servir através de uma vida simples e austera, concedei-nos, por sua intercessão, seguir na terra os vossos caminhos e participar, junto com Santa Rosa e todos os santos, do vosso convívio no céu.

Por Cristo, nosso Senhor.

Amém"

