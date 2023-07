Oração à Santa Maria Madalena para remissão dos pecados

Comemora-se pela Igreja Católica no dia 22 de julho o dia de Santa Maria Madelena, apóstola dos apóstolos, a primeira pessoa a ser testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Conhecida também como Maria de Magdala, em toda a vida ela se dedicou a propagar o amor de Deus e era confidente de Cristo, alguém, portanto, mais próximo do Mestre do que os demais.

Padroeira dos pecadores arrependidos, esta santa também se converteu dos pecados. Sua história de vida é bem conhecida. Relatos apontam que Maria Madalena cometeu um pecado e sua punição era ser apedrejada em praça pública até a morte. No entanto, Cristo apareceu e impediu os ataques. Confira a oração desta Santa:

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

" Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Amém.



Santa Maria Madalena, que, arrependida de vossos pecados, vos lançastes aos pés de Jesus Cristo, Nosso Senhor, lavando-os com

perfumes e enxugando-os com os vossos cabelos; contrito e arrependido das minhas culpas, eu vos peço que sejais minha advogada

perante a Justiça Divina e que obtenhais para mim também perdão.

Rogo-vos, Santa Maria Madalena, pelas penitências que fizestes, ter

compaixão de mim e pedir a Deus que eu esteja sempre guardado pela sua Infinita Clemência e que os seus Anjos não me deixem cair

em pecado, ser vítima de inimigos, sucumbir ao peso de adversidades.

Santa Maria Madalena, consegui para mim a Proteção Divina.

Pelo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Assim seja.

Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois Vós entre as mulheres, bendito é o fruto em Vosso ventre, Jesus.

Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém."

Versão pronunciada

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)