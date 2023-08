Oração à Santa Dulce dos Pobres

Comemora-se em 13 de agosto o dia de Santa Dulce dos Pobres, a padroeira Padroeira Nacional do Apostolado da Oração. Nascida na Bahia em 26 de maio de 1914, Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes, conhecida como Irmã Dulce, ficou conhecida no Brasil pelas suas ações de caridades aos mais necessitados. Antes mesmo de se tornar religiosa, ela já tinha o costume de ajudar os mais pobres, enchendo a casa de seus pais com pessoas que necessitavam de cuidados.

Irmã Dulce morreu em 13 de março de 1992, aos 77 anos de idade. Oito anos depois, o Papa João Paulo II lhe concedeu o título de "Serva de Deus". Conhecida também como "Anjo Bom da Bahia", em 2011 ela foi beatificada pela Igreja Católica. Em 13 de outubro de 2019, a baiana passou a ser reconhecida como Santa Dulce dos Pobres após ser canonizada pelo Papa Francisco. Com isso, ela é considerada a primeira santa brasileira.

O dia de comemoração foi escolhido em 13 de agosto porque nessa data já é tradicionalmente um dia de homenagens à Irmã Dulce por todo o estado da Bahia. Confira abaixo a oração de Santa Dulce dos Pobres.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Senhor nosso Deus

Recordando a vossa Serva Dulce Lopes Pontes,

Ardente de amor por vós e pelos irmãos,

Nós vos agradecemos pelo seu serviço a favor

Dos pobres e excluídos.

Renovai-nos na fé e na caridade,

E concedei-nos a seu exemplo vivermos em comunhão

Com simplicidade e humildade,

Guiados pela doçura do Espírito de Cristo

Bendito nos séculos dos séculos.

Amém!”

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)