Oração a Santa Cristiana (Santa Nina)

Celebrada no dia 15 de dezembro, Santa Cristiana, também chamada de Santa Nina, era uma jovem escrava capturada pelos bárbaros que invadiram o extremo Oriente do império romano. Ela vivia na Capadócia, conhecida hoje como Turquia, no século IV. Mesmo com todas as dificuldades e sofrimentos, ela não deixou de lado sua fé em Cristo, e até ensinava os ensinamentos do filho de Deus para os que a cercavam.

Os pagãos a viam como um exemplo de vida. Assim, ela tinha a oportunidade de ministrar a eles a alegria da fé e a Palavra de Deus. Eles, então, a chamavam de Cristiana, a serva de Cristo. Quem desejava conforto espiritual e corporal buscava a Santa.

Morreu no ano de 330. Venerada pelos fiéis como padroeira da Geórgia, suas relíquias estão guardadas na Catedral da Metiskreta, antiga capital do país. Seu culto foi confirmado, sendo realizado, no Oriente, em 14 de janeiro, e na Igreja de Roma no dia 15 de dezembro.

Abaixo, confira a oração à Santa Cristiana ou Santa Nina.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Primeira oração

"Sede para todos nós, ó Deus Altíssimo, exemplo de fidelidade e de espírito resoluto para que possamos imitar a vida de Santa Cristiana, que sofreu e morreu professando a fé católica.

Dai-nos, por sua intercessão, a Graça que ousamos pedir.

Por Cristo Senhor Nosso, Amém.

Santa Cristiana, rogai por nós."

Segunda oração

"Deus de amor, guia-nos pelos caminhos da fé e concedei-nos, pela intercessão de Santa Cristiana, as virtudes necessárias para o cuidado com os mais necessitados, sobretudo os enfermos e enfraquecidos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.

Santa Cristiana, rogai por nós."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)