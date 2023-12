Oração a Nossa Senhora do Trabalho para conseguir um emprego

Celebrada no dia 5 de maio, Nossa Senhora do Trabalho, um dos títulos dados à Virgem Maria.com muita fé e carinho. Esta devoção foi criada pelo Beato Guanella, fundador de duas congregações: Servos da Caridade e Filhas de Santa Maria da Providência. Suas orações são utilizadas pelos desempregados que precisam arrumar um emprego ou por aqueles que querem que alguém consiga uma vaga de trabalho.

Abaixo, confira a oração à Nossa Senhora do Trabalho

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Orações

Oração a Nossa Senhora do Trabalho

"Salve Virgem Maria, nossa querida mãe e padroeira!

Como filhos, nos dirigimos a Vós com toda a confiança, implorando a Vossa benção, de modo especial pelos nossos trabalhadores, por todos aqueles que labutam no dia-a-dia para conseguir o sustento da própria família.

Concedei-nos, nós Vos pedimos, que este labor seja dignificante, de modo a favorecer vossos filhos.

Que haja muita consciência da nobreza do trabalho e que nenhum de nossos irmãos seja explorado pela ganância de riquezas.

Abençoai, ó Virgem do trabalho, nossa sociedade, nossas famílias e a cada um de nós.

Que saibamos sempre honrar-vos neste Vosso Santuário como filhos devotos e obedientes. Intercedei, junto ao Vosso Filho Jesus, concedendo-nos autênticas vocações sacerdotais e religiosas e a perseverança final.

Assim seja. Amém!"

Oração do desempregado

"Ó mãe amável. Nossa Senhora do Trabalho!

Prostrado aos vossos pés, suplico-vos, humildemente, olhai com bondade para este vosso servo desempregado.

Minha situação é muito difícil.

Não sei mais a quem recorrer.

Por isso, estou em busca de uma luz.

Sei que posso encontrá-la batendo à porta do vosso coração.

Quem recorre à vós não fica de mãos vazias, desprotegido, pois sinto que encontro segurança em vossas mãos sob o vosso olhar de ternura e abrigado por vosso manto protetor.

Aceitai portanto meu apelo concedendo-me a graça de um emprego.

Prometo-vos que o meu coração estará sempre aberto àqueles que precisarem de minha ajuda.

Muito obrigado ó mãe do Divino Trabalhador por ouvirdes minha oração. Amém.

* Rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria."

Oração pelos desempregados do Brasil

"Pai Nosso que estais no céu, olhai para todos os desempregados brasileiros, e iluminai todos aqueles que estão dispostos a ajudar com palavras e gestos.

Ó! Deus! Nós queremos que todos aqueles que estão desempregados, não desanimem e nem se desesperem, e não façam nada contra a Vossa vontade, e que tenham forças para lutar por um emprego.

Ó Deus! Nós pedimos que nos proteja neste esforço tão árduo, rumo a um trabalho digno.

Pedimos também a Vossa ajuda para todas as famílias dos desempregados do Brasil, que estão passando faltas por causa do desemprego. Amém."

