Oração a Nossa Senhora Desatadora dos Nós

Celebrada no dia 15 de agosto, Nossa Senhora Desatadora dos Nós é uma dos títulos dados à Virgem Maria.com toda fé e carinho. A primeira capela erguida em sua honra foi inaugurada em setembro de 2000, na paróquia Sant Ana, no balneário de Búzios, Rio de Janeiro.

O título e a devoção remontam por volta do ano de 1700, na Alemanha. Eles se baseiam em uma pintura de Johann Schmittdner, artista alemão, inspirada na visão que o apóstolo João teve da Virgem Maria (cf. Ap 12,1). A invocação de Nossa Senhora Desatadora dos Nós é para a solução das adversidades do dia a dia. A representação de "desatadora de nós" se dá pelo papel que a santa desempenhou desde as bodas de Caná, tirando os noivos do aperto, até a sua vitória definitiva, cantada no Apocalipse.

Abaixo, confira a oração de Nossa Senhora Desatadora dos Nós

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Primeira oração

Virgem Maria, Mãe do belo amor, Mãe que jamais deixa de vir em socorro a um filho aflito, Mãe cujas mãos não param nunca de servir seus amados filhos, pois são movidas pelo amor divino e a imensa misericórdia que existem em teu coração, volta o teu olhar compassivo sobre mim e vê o emaranhado de nós que há em minha vida. Tu bem conheces o meu desespero, a minha dor e o quanto estou amarrado por causa destes nós. Maria, Mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos seus filhos, confio hoje a fita da minha vida em tuas mãos. Ninguém, nem mesmo o maligno poderá tirá-la do teu precioso amparo. Em tuas mãos não há nó que não poderá ser desfeito. Mãe poderosa, por tua graça e teu poder intercessor junto a Teu Filho e Meu Libertador, Jesus, recebe hoje em tuas mãos este nó......... Peço-te que o desates para a glória de Deus, e por todo o sempre. Vós sois a minha esperança. Ó Senhora minha, sois a minha única consolação dada por Deus, a fortaleza das minhas débeis forças, a riqueza das minhas misérias, a liberdade, com Cristo, das minhas cadeias. Ouve minha súplica. Guarda-me, guia-me, protege-me, ó seguro refúgio! Maria, Desatadora dos Nós, roga por mim."

Segunda oração

"Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo

Santa Maria Mãe de Deus, Virgem cheia de graça, vós sois a nossa desatadora dos nós.

Com as vossas mãos cheias do amor de Deus, vós desatais os obstáculos de nosso caminho,

como nós que se desfazem e se tornam uma fita reta do amor do Pai.

Desatai, Virgem e Mãe, Santa e admirável, todos os nós que criamos por vontade própria,

e todos os nós que impedem o nosso caminho.

Lançai vossos olhos de luz sobre eles, para que todos os nós se desatem e, para que, cheios de gratidão, possamos, por vossas mãos, solucionar aquilo que nos parece impossível.

Amém."

