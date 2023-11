Oração à Nossa Senhora da Saúde para a saúde dos enfermos

A oração de Nossa Senhora da Saúde é uma boa alternativa para clamar pela saúde do(s) enfermo(s) que se encontram doentes. A prece também clama a Nossa Senhora e seu filho Jesus Cristo que intercedam por aqueles que estão acamados sem suas forças físicas e mentais, libertando-os do medo, angústia e desgaste emocional. Abaixo, confira a oração.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Nossa Senhora da Saúde pedimos neste momento saúde aos enfermos. Sê o refúgio dos entes e a consoladora dos aflitos. Ó mãe, Nossa Senhora da Saúde, clamamos a Tua intercessão pelos doentes. Junto a Teu Filho Jesus intercede por aqueles que se encontram acamados, enfermos e desanimados em suas enfermidades físicas.

(Diga qual é a enfermidade física e o(s) nome do(s) enfermo(s))

Nossa senhora, mãe intercessora da saúde, intercede junto a Teu Filho também por aqueles que passam por enfermidades emocionais e espirituais. Jesus que passaste pelo mundo fazendo o bem, liberta aqueles que sofrem com a enfermidade emocional, a angústia, o medo, o desespero, a depressão, a ansiedade e tantos transtornos psíquicos.

Jesus liberta-os destas enfermidades e cura as feridas que causam este mal. Jesus por intercessão de Nossa Senhora da Saúde, faze com que os doentes acamados e debilitados, não desanimem. Que tenham sempre a confiança em Vós Senhor Jesus. Dá sabedoria aos médicos e a todos aos que servem aos enfermos: enfermeiros, cuidadores. Olha de modo especial pela pessoa enferma no corpo, mas também pela pessoa enferma na sua vida interior. Que tenha confiança e paciência, fé e coragem para vencer os momentos de desesperança e angústia. Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)