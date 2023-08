Oração à Nossa Senhora da Boa Viagem

Comemora-se em 15 de agosto o dia de Nossa Senhora da Boa Viagem, a padroeira de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O nome é dado a Virgem Maria como uma forma de devoção da Igreja Católica de Portugal e do Brasil.

Segundo relatos da história, por vota do início do século XVIII, um comandante de embarcação em busca de ouro levou Nossa Senhora como protetora em seu navio. Os aventureiros que estavam com ele, então, encontraram bastante minério e ficaram ricos.

Na capital mineira, é decretado feriado em alusão à Santa. Confira abaixo a oração para Nossa Senhora da Boa Viagem.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Virgem Santíssima, Senhora da Boa Viagem, esperança infalível dos filhos da Santa Igreja, sois guia e eficaz auxílio dos que transpõem a vida por entre os perigos do corpo e da alma.

Refugiando-nos sob o vosso olhar materno, empreendemos nossas viagens certos do êxito que obtivestes quando vos encaminhastes para visitar vossa prima Santa Isabel.

Em ascensão crescente na prática de todas as virtudes transcorreu a vossa vida, até o ditoso momento de subirdes gloriosa para os céus; nós vos suplicamos pois, ó Mãe querida: velai por nós, indignos filhos vossos, alcançando-nos a graça de seguir os vossos passos, assistidos por Jesus e José, na peregrinação desta vida e na hora derradeira de nossa partida para a eternidade.

Amém."

Versão pronunciada

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)