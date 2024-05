A oração a Jesus Mestre é um clamor do coração humano em busca de orientação divina. Nela, depositamos nossas esperanças, anseios e gratidão pela presença do Mestre em nossas vidas.

A prece um momento de entrega, onde reconhecemos sua autoridade e sabedoria sobre todas as coisas. Em suas palavras, encontramos conforto e direção para os desafios diários. Que essa oração nos fortaleça na jornada espiritual, guiando-nos pelos caminhos da verdade e do amor. Amém.

Abaixo, confira a oração a Jesus Mestre

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável, seja em pé, sentado ou de joelhos, para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

"Ó Jesus, Divino Mestre,

que cresceste em sabedoria e graça

diante do Pai, envia a mim e a todos os estudantes

o Santo Espírito, para que se fortaleça cada vez mais em

nós o gosto pelo conhecimento, o desejo pela

verdadeira sabedoria e o amor ao nosso próximo.

Que todos os alunos possam ser

perseverantes e animados em seus estudos.

Dá-nos força, Senhor, para cumprir

nossa parte com dedicação e esmero.

Dá-nos discernimento, ó bom Mestre,

para que nosso conhecimento seja usado

para fazer o bem a todas as pessoas.

Dá-nos solidariedade e paciência

a fim de ensinar os que têm dificuldade.

Ensina-nos, Jesus, a ter a inteligência de Maria,

tua mãe, que meditava silenciosamente

no coração aquilo que não conseguia entender.

Dá-nos, Jesus Amigo, humildade,

para sabermos que sempre temos algo a aprender.

Que possamos viver sempre unidos ao Pai Celeste,

de onde provêm todo o bem e toda a sabedoria. Amém."

