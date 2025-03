Oportunidade de 'ouro': moeda de 5 centavos pode valer até R$ 170

As moedas de 5 centavos, consideradas de baixo valor monetário durante as transações feitas no cotidiano, podem ter um grande valor para um público específico. No universo da numismática, ciência que estuda moedas, cédulas e medalhas, a variante com reverso invertido pode alcançar o valor de até R$ 170 no ano de 2025, dependendo do estado de conservação, cunhagem e ano de emissão.

Para os admiradores do universo das moedas, os numismatas, o valor está diretamente relacionado com o contexto histórico e a beleza de cada peça. No caso das moedas de 5 centavos, elas se relacionam com a história do Brasil e são uma homenagem a Tiradentes, figura central da Inconfidência Mineira. A imagem na face principal é ladeada por símbolos que remetem à liberdade e à paz, valores que marcaram a luta pela independência

Como identificar uma moeda rara e valiosa

A moeda da segunda família do Plano Real foi fabricada com cobre sobre aço, possui 22 milímetros de diâmetro, 4,10 gramas de massa e 1,65 milímetros de espessura, além de um bordo liso, ou seja, sem serrilhados nas laterais e eixo de reverso moeda. Para encontrar a moeda de 5 centavos com alto valor agregado, é preciso segurar o item com a face virada para a sua direção. Ao girar de baixo para cima, o outro lado deve estar de cabeça para baixo. Esse detalhe é o reverso invertido, valioso para colecionadores e visto como uma relíquia rara.

Como se trata de um erro de cunhagem, não há registros precisos da quantidade em circulação, o que faz com que cada exemplar seja ainda mais único e valioso no mercado numismático. Contudo, ter um olhar atento e sorte pode fazer com que qualquer pessoa descubra uma moeda de alto valor aquisitivo entre as outras de 5 centavos. A recomendação é que o público se atente aos detalhes, visto que um item pequeno, que muitas vezes passa despercebido, pode esconder um grande valor comercial.

(*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)