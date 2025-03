O que são os 5 eixos da inteligência emocional? Entenda

Atualmente, com a complexidade do mercado de trabalho e das relações interpessoais, uma palavra vem sendo bastante recorrente e que serve de base para esses dois eixos: a inteligência emocional. Muito além de um conceito, a inteligência emocional apresenta 5 eixos que são essenciais de se conhecer. Saiba mais a seguir.

O que é inteligência emocional?

A Inteligência Emocional (IE) é um termo que tem origem na psicologia. De forma simples, significa a capacidade de reconhecer os nossos próprios sentimentos e os dos demais para manejar adequadamente as relações interpessoais.



Qual o papel da inteligência emocional?

A inteligência emocional auxilia na superação de crenças, hábitos e atitudes negativas que limitam uma pessoa e que impedem o desenvolvimento e aproveitamento do potencial desse indivíduo.

Quais os 5 eixos da Inteligência Emocional?

Compreender os cinco eixos da Inteligência Emocional (IE) é o primeiro passo para desenvolvimento e prática diária dela. São eles:

Autoconsciência: a capacidade de reconhecer as próprias emoções e seus efeitos; Autorregulação: refere-se à capacidade de controlar os impulsos e as reações emocionais; Motivação: envolve a capacidade de usar as emoções para se automotivar e perseguir os objetivos; Empatia: perceber e compreender as emoções dos outros; Habilidades sociais: abrangem a habilidade de se comunicar e se relacionar de forma eficaz e harmoniosa com os outros.​

Como desenvolver a inteligência emocional?

É possível desenvolver a inteligência emocional com os seguintes passos:

Praticar a autorreflexão diariamente: Dedicar um tempo todos os dias para fazer uma autoavaliação e refletxão sobre suas emoções, comportamentose seus pontos a melhorar. A sugestão é usar uma agenda ou diário. Desenvolver a consciência emocional: Prestar atenção às emoções com precisão. Quanto maior reconhecimeto das emoções, mais fácil será entendê-las e gerenciá-las. Gerenciar as emoções: Aprender a controlar as emoções, especialmente as negativas, tentando sempre transforma-las para ações positivas. Aprimorar habilidades de comunicação:Comunicar de forma clara, assertiva e respeitosa com as outras pessoas. Cultivar relacionamentos saudáveis: Buscar relacionamentos com pessoas que te apoiam e te fazem bem. Evitar pessoas tóxicas e invejosas. Buscar apoio profissional, se possível: Não hesitar em procurar um profissional qualificado, como um psicólogo ou terapeuta, caso não consiga lidar sozinho. Esses profissionais devem orientar e acompanhar no processo de desenvolvimento da inteligência emocional.



(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)