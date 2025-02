O que não dizer após o sexo? Jovem viraliza nas redes sociais com lista de cinco frases; saiba mais

Mulheres estão revelando nas redes sociais algumas frases ou situações vergonhosas e constrangedoras que os parceiros já disseram ou poderiam falar depois do sexo. Jasmine Parniani, uma influenciadora e humorista, resolveu entrar na brincadeira e fez a sua contribuição ao listar as cinco piores coisas que poderia ouvir após a relação. Veja a lista!

Ela inicia o vídeo explicando o motivo de ter feito a lista: “No momento, há uma tendência circulando sobre as principais coisas que as garotas dizem na cama para conversar com ele, e pensei em contribuir com a minha”.

Em primeiro lugar está a frase indesejada " Por que você está respirando tão forte? ". Até pode ser uma preocupação sincera do parceiro, mas Jasmine acredito que perguntar isso é constrangedor demais.

" Você está quase terminando? " está em segundo lugar na lista do que não falar durante o sexo. Afinal, ainda não acabou para alguém.

A comunicação durante e após o sexo nem sempre é feita com palavras. Por conta disso, uma cara de nojo ficou em terceiro lugar.

A penúltima colocação fica o combo de duas frases desagradáveis: " Esta quantidade de suor é normal? Você já conversou com um médico? ".

". Por último, a lista sobre o que não falar após o sexo de Jasmine se completa com uma frase considerada clássica: "É a sua primeira vez?".

Nos comentários da publicação, algumas pessoas fizeram algumas sugestões do que poderia ter na lista, como: "Nós podemos fazer uma pausa se você quiser". Outra mulher falou "É a primeira vez que vejo essa trend e eu acho que ela fala muito sobre mim como pessoa". "Eu vou perguntar para o meu marido se é a primeira vez dele, logo", brincou uma terceira pessoa.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)