O que é porfiria aguda intermitente? Entenda o que causa, sintomas e tratamento da doença

As porfirias são um conjunto de doenças que estão ligados a problemas na produção de enzimas da hemoglobina, componente do sangue que tem a função de transportar oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo. A porfiria aguda intermitente, por sua vez, é a que ocorre com mais frequência, atingindo majoritariamente mulheres em idade reprodutiva.

O que pode causar a Porfiria Aguda Intermitente?

A doença é desencadeada por fato hereditário genético raro. O bebê que nasce com essa alteração costuma herdar um único gene de apenas um dos pais.

A maioria das pessoas que possuem porfiria aguda intermitente não costumam apresentar sintomas. No entanto, pacientes com a alteração em questão podem desencadear uma crise de porfiria aguda intermitente por razões de:

Estresse;

Infecções;

Dieta pobre em carboidratos e/ou baixa em calorias;

Medicamentos como hormônios, anticonvulsivantes e alguns antibióticos, por exemplo;

Esforço físico excessivo.

Quais são os sintomas da Porfiria Aguda Intermitente?

Normalmente, porfiria aguda surge em crises, podendo ter períodos sintomáticos entre elas. Veja os principais sintomas:

Alteração do hábito intestinal;

Dor abdominal intensa;

Distúrbios psiquiátricos (irritabilidade, depressão, agitação e insônia, por exemplo);

Febre;

Fraqueza muscular;

Náuseas e vômitos;

Sudorese;

Em caso de suspeita de Porfiria Aguda Intermitente, a pessoa deve procurar um médico hematologista para analisar o caso e, se for necessário, encaminhar o paciente para outros especialistas.

O diagnóstico da doença é realizado a partir da análise de amostras de urinas coletadas durante uma crise com os sintomas listados acima, pois os sinais, no geral, podem ser confundidos com outras enfermidades.

A Porfiria Aguda Intermitente tem cura ou tratamento?

A Porfiria Aguda Intermitente não tem cura. No entanto, é possível realizar tratamento por meio de terapias. Os métodos de intervenção, contudo, variam de caso para caso, pois leva em consideração os vários sintomas presentes durante uma crise.

Além disso, as manifestações da porfiria aguda intermitente também são tratadas com a administração de glicose e heme via intravenosa, ajudando no transporte no oxigênio pelo corpo.

As informações são do site Rede Dor.