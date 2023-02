O que é chorume do lixo, para que serve e como se forma o líquido

Conhecido majoritariamente por ser proveniente do lixo, o chorume é um resíduo líquido e viscoso de cor escura que se forma após o processo de putrefação (apodrecimento) de materiais orgânicos. O material é altamente poluente e com forte odor, que é formado por reações de materiais encontrados no lixo. A princípio, o termo era usado para definir a substância proveniente da gordura dos animais.

O chorume é um sedimento altamente tóxico que pode contaminar o solo, os rios e os lençóis freáticos, causando danos ao meio ambiente quanto à saúde pública, devido sua composição ser uma mistura de substâncias pesadas, como metais pesados, gases tóxicos, bactérias e outros microrganismos patogênicos.

Para que serve?

O chorume sedimentado em locais não apropriados, como lixões e descartes irregulares, serve para atrair muitos insetos (baratas, moscas, roedores) e doenças, como:

Alterações gastrointestinais e neurológicas

Dermatoses

Diarréia;

Problemas pulmonares;

Rinite alérgica;

Tireoide;

Tumores no fígado.

Os maiores impactados pela grande concentração do resíduo é a população pobre, que vive em condições precárias - como lixões - e tem contato direto com o resíduo. Entretanto, tratado devidamente para que a sua utilização não seja agressiva, o chorume pode ser utilizado para diversas finalidades. Confira algumas:

Fonte de nutrientes - como fósforo e potássio - para a produção de adubo orgânico;

Umedecimento e aceleração na decomposição de resíduos em compostagem;

Pesticidas para plantas;

Produção de energia elétrica por combustão de metano.

Cuidado ao manusear o chorume

Mesmo depois de tratado, é preciso cuidado ao utilizar o chorume e atenação às recomendações de profissionais, pois o uso inadequado pode causar danos para o meio ambiente e à saúde pública, já que ele possui baixa biodegradabilidade.

Como se forma o líquido?

O chorume se produz de forma natural quando existe acúmulo de material orgânico e excesso de umidade no lixo. A composição se dá pela mistura da água com materiais orgânicos, como restos de alimentos, folhas, galhos, papel, entre outros, encontrados em grande volume em aterros sanitários e descartes irregulares. o chorume é produto dos processos físicos, químicos e biológicos.

Chorume tratado

O líquido é normalmente coletado em sistemas de drenagem nas áreas de descarte de lixo, onde é enviado para reservas de tratamento. O cuidado é indispensável para que o líquido não tenha grandes impactos ambientais. Geralmente, envolve a neutralização do pH, a remoção de sólidos suspensos e a apresentação de compostos do líquido.

