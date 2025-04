O que é 'Bobbie Goods'? Entenda a febre por trás dos desenhos de colorir

Usado para relaxar, se divertir ou simplesmente passar o tempo, os livros de colorir voltaram a fazer sucesso nos últimos meses. Chamados de “Bobbie Goods”, eles se tornaram febre nas redes sociais e vem conquistando cada vez mais pessoas pelo mundo todo.

O que é Bobbie Goods?

É bem provável que você já tenha visto os Bobbie Goods, que estão viralizando nas redes sociais recentemente. Eles são livros de desenhos minimalistas feitos para colorir.

Com ilustrações de animais como ursos, gatos, coelhos e outros, eles são originalmente impressos em papel mais grosso. Ao contrário do método de colorir tradicional, em que se utiliza lápis de cor ou giz de cera, os bobbies goods são coloridos com canetas especiais.

Além disso, os Bobbie Goods podem ser coloridos usando diversas técnicas, que darão texturas e iluminação diferenciada para cada desenho.

Qual a origem dos Bobbies Goods?

Criados originalmente na Califórnia pela ilustradora Abbie Bobbie Goveia, os Bobbies Goods são um dos produtos da marca da artista. Inicialmente, as ilustrações eram vendidas em cards soltos. Porém, passaram a ser comercializadas em forma de livro quando a editora Harper Collins publicou uma edição com vários desenhos de Bobbie Goods juntos, um sucesso de venda.

Quanto custa um livro de colorir Bobbie Good?

Os livros Bobbie Goods podem ser encontrados por diferentes valores no mercado. Mas, em média, custam a partir de R$ 30.

Onde comprar um Bobbie Good?

Febre na internet, os Bobbie Goodies estão à venda online em diferentes sites, como: Amazon, Mercado Livre, Shoppe, entre outros. Além disso, eles também podem ser encontrados em alguns supermercados e livrarias.

(Júlia Marques, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de oliberal.com)